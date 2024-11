Lo ha stabilito la tradizionale classifica del Sole 24ore sulla qualità della vita delle città Italiane. Vince Ravenna, Reggio Calabria è penultima.

È Ravenna la provincia con la migliore qualità della vita. A dirlo è la tradizionale classifica del Sole 24ore sulla vivibilità della città italiane. La ricerca del Sole 24 Ore del Lunedì, che ogni anno confronta le performance delle province italiane tramite sei parametri: tenore di vita, affari e lavoro, servizi e ambiente, popolazione, ordine pubblico, tempo libero, festeggia oggi la 25ª edizione. Ultime in classifica, come sempre, le città capoluogo del sud. Fanalino di coda si è piazzata Agrigento, tra le calabresi Reggio Calabria è penultima. Non vanno meglio neanche le altre, Vibo Valentia e Cosenza si posizionano rispettivamente al 97° e 98° posto. Catanzaro è al 90° posto mentre Crotone al 80°.



Ravenna, prima in classifica, ha recuperato cinque posizioni dal 2013 scalzando Trento, che resta comunque seconda in graduatoria. Da notare che nei primi dieci posti ci sono altre tre province emiliano-romagnole: Bologna, Modena e Reggio Emilia. Tra le grandi città, bene Milano che è ottava (su di due posti dal 2013) e Roma, che dall’anno scorso recupera ben otto posizioni sistemandosi al dodicesimo posto.