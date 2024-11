Si tratta di Sandro Dolce, Vincenzo Ciconte, Miche Albanese e don Pino De Masi

Sono quattro i calabresi che riceveranno il Premio Borsellino 2015 per la legalità. Si tratta di Sandro Dolce, della Procura nazionale antimafia (Legalità); Vincenzo Ciconte, esperto in dinamiche delle mafie (Impegno civile); Michele Albanese (nella foto), giornalista del Quotidiano del Sud e collaboratore dell'Ansa che vive sotto scorta (Giornalismo) e don Pino De Masi, vicario generale della Diocesi di Oppido e Palmi e referente di Libera per la Piana di Gioia Tauro (Impegno civile e sociale).