Si tratta del giovane parrucchiere lametino Alessandro Giudice che affiancherà il visagista ed esperto di bellezza

«Un’esperienza molto motivante che permetterà non solo di dare visibilità al mio lavoro ma anche di mettere in buona luce il Sud». Alessandro Giudice, hair stylist lametino, commenta così la sua partecipazione accanto a Diego Dalla Palma al programma televisivo in onda sulla rete Mediaset La5 dal 6 aprile.

Dalla Palma, visagista diventato ormai personaggio pubblico, oltre che imprenditore, condurrà “Questo è stile”, format incentrato sul cambio look e Giudice sarà uno degli stylist che si susseguiranno al suo fianco nell'impresa di stravolgere l'immagine delle concorrenti. «Oggi l’immagine - ha aggiunto ancora Giudice - ha un ruolo fondamentale e sta a noi professionisti del settore riuscire a tirar fuori l’anima di ogni persona, la sua unicità». Giudice affiancherà il noto stylist in particolare nella puntata del 18 maggio.