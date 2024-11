Una vera e propria carovana si mette in movimento per raccontare il Belpaese, come è ma anche come sarà. Uno sguardo sul futuro partendo da storie e racconti di vita che parlano al presente ma che guardano al domani. Dal 21 dicembre 2015 ogni giorno su LaC canale 19 Francesco Occhiuzzi presenta 'Pasqualino Marajà Italia'.

Tutti gli articoli di Spettacolo

PHOTO