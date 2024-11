Mendicino si prepara all'edizione 2016 del festival dedicato alla cultura locale, al territorio e alla tradizione

«Il successo avuto nelle passate edizioni ci stimola a far meglio e l'amministrazione è tutta impegnata nella programmazione dell'edizione 2016 di Radicamenti». Queste le parole del sindaco Antonio Palermo, che annunciano l'imminente pubblicazione del programma del festival.



Radicamenti, in poco tempo, è riuscito a ritagliarsi uno spazio importante nel panorama degli eventi culturali calabresi, confermando la validità dell'idea, che nelle precedenti edizioni ha portato tra i vicoli del borgo alle porte di Cosenza turisti e visitatori che hanno partecipato e apprezzato gli eventi proposti.



«Consapevoli di quanto sia necessario promuovere la cultura, quale volano di sviluppo per la nostra comunità, quest'anno stiamo lavorando a un programma ancora più innovativo che contempli buona musica, arte e tradizione, con l'introduzione di nuove e significative sezioni, capaci di attrarre cittadini dell'area urbana cosentina, della provincia e dell'intera Calabria.»



La scorsa edizione di Radicamenti ha visto la presenza complessiva di oltre diecimila partecipanti, che hanno assistito agli eventi programmati, nel centro storico di Mendicino. La kermesse ha riservato grandi nomi del panorama artistico culturale italiano, come Giobbe Covatta con il suo teatro impeganto, ma anche espressioni musicali calabresi nel solco della tradizione popolare. Il Festival si è concluso con lo strepitoso concerto di Paola Turci sulla vetta di monte Cocuzzo: palcoscenico inconsueto, caratterizzato dalla scenografia straordinaria che solo la natura incontaminata può donare.



«L'intento della nostra giovane amministrazione – ha concluso il sindaco Palermo – è quello di valorizzare il territorio e creare sempre maggiori opportunità di sviluppo. A breve comunicheremo le date e gli artisti e sono certo che di Radicamenti, anche quest'anno si parlerà in tutta la Calabria».



L'amministrazione comunale di Mendicino