La nuova responsabile della direzione di Rai Fiction è Maria Pia Ammirati. Già direttrice di Rai Teche dal 2014 e responsabile del Content RaiPlay, è anche presidente dell’Istituto Luce-Cinecittà, designata dal ministro per i Beni e le attività culturali e per il turismo Dario Franceschini. Dirigente televisiva, autrice di romanzi premiati e giornalista, collabora con varie riviste in campo letterario. Di origini campane è castrovillarese d'adozione dove ha vissuto insieme alla famiglia fin da bambina insieme alla famiglia e le sorelle. Nel suo ricco curriculum anche il ruolo di vicedirettrice di Rai Uno, presidente del Comitato Pari Opportunità della Rai, responsabile di diversi programmi televisivi (Uno mattina, Linea Verde, Verdetto finale, La vita in diretta e Domenica In). Ammirati sostituirà Eleonora Andreatta, passata a Netflix.