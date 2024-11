Sono stati assegnati a Nina Davuluri, Antonietta De Lillo, Alfredo Castro, Hend Sabry, Massimiliano Gallo, i premi Starlight Cinema International Award consegnati nel corso della Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia. Il premio speciale per il giornalismo è andato a Laura Delli Colli. I premi, è scritto in una nota, sono stati assegnati da un'Academy tutta al femminile con le giornaliste Fulvia Caprara, Alessandra De Luca, Titta Fiore, Alessandra Magliaro, Cristiana Paternò, Marta Perego, Angela Prudenzi, Barbara Righini, Marina Sanna. L'organizzazione e la comunicazione sono curate da Cristina Scognamillo e Giuseppe Zaccaria. Il riconoscimento è nato nel 2014 con l'intento di valorizzare i talenti del cinema nazionale e internazionale, attrici e attori, registi, produttori, critici e giornalisti del settore. È prodotto da Starlight Movie Productions di Francesca Rettondini. I premi, per il secondo anno, sono stati realizzati dal maestro orafo Giovambattista Spadafora