L’1 Agosto sbarca a Reggio Calabria Caparezza con il suo ‘Museica Tour II – The Ehhibition’

Confermato un altro grande evento di “Fatti di Musica Estate 2015″. Si tratta dell’unico concerto in Calabria del “Museica Tour II – The Ehhibition” di CAPAREZZA, che si effettuerà sabato 1 agosto con inizio alle ore 21.30 nella splendida cornice di Piazza Castello di Reggio. L’atteso evento si realizzerà grazie alla collaborazione con l’Assessorato Comunale alla Cultura nell’ambito del progetto di eventi estivi denominato “Alziamo il Sipario”, che sarà presentato a Palazzo San Giorgio nelle prossime settimane. Per l’occasione, Piazza Castello sarà completamente chiusa e trasformata in una grande arena sotto le stelle, come è stato nell’ottobre 2012 in Piazza del Popolo per il concerto di Biagio Antonacci, corredata di tutti i servizi necessari. A firmare l’evento è Ruggero Pegna, che organizzò anche quello straordinario concerto, esperto nell’organizzare grandi live in spazi di ogni genere. Indimenticabili gli eventi al Porto di Gioia Tauro, trasformato in un gigantesco set televisivo e il megaconcerto di Elton John al Granillo in omaggio a Gianni Versace, trasmesso anche in mondovisione. I biglietti, al prezzo di € 20.50, saranno disponibili già da mercoledì prossimo, sia online sia nei punti abituali e Ticketone (Reggio: New Taxi 330 e B’Art). “Con questo grande concerto di Caparezza – dice Pegna – si prosegue sulla linea della migliore musica d’autore italiana che ha caratterizzato nei mesi scorsi Reggio d’Autore. Ringrazio – continua il promoter – l’assessore Patrizia Nardi e il sindaco Falcomatà per aver condiviso la scelta di questo evento e per la preziosissima collaborazione che sarà assicurata in uno dei luoghi più belli e suggestivi della Calabria, una piazza che incanterà i tanti immancabili fan che arriveranno dal resto della regione e dalla vicina Sicilia. L’allestimento sarà imponente, con una nuova e spettacolare scenografia che rende questo concerto unico e originalissimo. La fusione di musica, suoni, testi, arte, immagini e coreografie, sarà esplosiva e travolgente; un cocktail artistico inedito con numerosissime sorprese sceniche, frutto della straripante creatività del più innovativo e sorprendente cantautore italiano.”. Il concerto di Caparezza si aggiunge a quelli già confermati nei giorni scorsi: Lodovica Comello l’8 agosto al Teatro dei Ruderi di Cirella a Diamante, Carmen Consoli il 9 agosto e Subsonica il 13 agosto, entrambi all’ Arena Magna Graecia di Catanzaro Lido. Tutte le informazioni sul concerto di Caparezza e sui prossimi appuntamenti di “Fatti di Musica Radio Juke Box” sono reperibili al numero telefonica della segreteria organizzativa, 0968441888 oppure al sito www.ruggeropegna.it.