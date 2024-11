La cantante, in tour con “Viva da morire” il quindicesimo album di inediti uscito all’indomani della partecipazione all’ultimo Festival di Sanremo, si esibirà il prossimo 30 novembre

Sarà il primo degli appuntamenti della stagione autunno/inverno a cura della Esse Emme Musica nella città metropolitana di Reggio Calabria, il concerto che Paola Turci terrà il prossimo 30 novembre al Teatro Cilea. Prima dell’arrivo del musical “Balliamo sul mondo” con le canzoni di Luciano Ligabue, della comicità di Angelo Duro, dell’opera musicale Notre Dame de Paris e della tappa reggina del tour di Brunori Sas, ad aprire le danze sarà Paola Turci, appunto, alle prese in queste settimane con il tour “Viva da morire”. Dopo alcuni concerti nella passata estate in cui la Turci ha anticipato qualcosa di ciò che andremo ad ascoltare e vedere nel corso delle varie date, e quindi anche a Reggio Calabria, la cantautrice romana è alle prese con le primissime tappe del tour che la porterà nelle principali città della Penisola, per presentare i nuovi brani del quindicesimo album di inediti uscito all’indomani della partecipazione all’ultimo Festival di Sanremo con il brano “L’ultimo ostacolo”.

Il disco arriva a due anni di distanza dal precedente, “Il secondo cuore”. Pubblicato con Warner, “Viva da morire” contiene dieci tracce e un solo featuring con il rapper torinese Shade per il brano “Le olimpiadi tutti i giorni”. L’album è stato anticipato da un secondo singolo, oltre al già citato “L’ultimo ostacolo”, la title track “Viva da Morire”.