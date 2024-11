Esordisce quest’anno il Bergamotto Art Festival, prima edizione del progetto promosso dalla fondazione Giuseppe Marino, con il patrocinio del Comune e della città Metropolitana di Reggio Calabria, l’ente che ha contribuito all’organizzazione della manifestazione. Il Bergamotto Art Festival, la cui anteprima (settembre del 2017) ha riscontrato grande successo tra pubblico e critica, toccherà diverse tappe tra le quali la città di Reggio Calabria, Gerace, Gambarie e Bagnara Calabra. Il percorso inizierà lunedì 27 agosto e si concluderà domenica 2 settembre. Sarà un cartellone ricco di eventi culturali, artistici e musicali, che animerà la città calabrese dello Stretto.

Un agrume definito l'oro verde della Calabria

Ad "aprire le danze", il 27 agosto, sarà il meeting “Essenze” che si svolgerà nella sala “Monsignor Ferro” di palazzo Alvaro, sede della città Metropolitana di Reggio Calabria. In questa occasione, differenti personalità impegnate a vario titolo nella valorizzazione del pregiato agrume, risorsa peculiare del nostro territorio, racconteranno e condivideranno le proprie esperienze. La testimonial d'eccezione della manifestazione sarà Katia Ricciarelli, soprano e attrice, che si esibirà accompagnata dal musicista Espedito De Marino. Aprirà il festival anche la mostra "Paisi" del fotografo vibonese Gianfranco Ferraro, che proporrà un viaggio tra le suggestioni dei luoghi della Calabria, con le musiche originali di Paolo Del Vecchio in sottofondo.

Voci al femminile

Un'esperienza itinerante quella di questa prima edizione del Bergamotto Art Festival che con lo spettacolo "Intraterrae", frutto dell'incontro tra le voci femminili della calabrese Manuela Romeo, della pugliese Rosalba Santoro e della campana Barbara Buonaiuto, approderà nei giorni 28, 29 e 30 agosto a Gerace, Gambarie e Bagnara Calabra. La melodia di queste artista sarà impreziosita dalla ricchezza delle lingue dialettali ed intonata con l'accompagnamento musicale di Paolo del Vecchio alla chitarra e al bouzuki (strumento musicale greco), di Luca Urciuolo al pianoforte e alla fisarmonica, di Sasà Pelosi al basso ac, di Ivan Lacagnina alle percussioni e di Giorgio Mellone al violoncello.

Gli incontri letterari

Il Bergamotto Art Festival terminerà il weekend nel segno della letteratura, dell'arte e della musica. In apertura, venerdì 31 agosto, il Sud verrà raccontato dai narratori calabresi Giuseppe Aloe, Gioacchino Criaco, Domenico Dara ed Eliana Iorfida, in occasione della conversazione con Lionella Maria Morano, nella sala Orsi del Museo archeologico nazionale di Reggio Calabria. L'incontro inaugurerà il ciclo di appuntamenti con la Letteratura al Museo nell'ambito del quale sabato 1 settembre sarà proposto il viaggio nel mondo antico con la lectio magistralis di Valerio Massimo Manfredi e la partecipazione straordinaria di Michele Placido che leggerà dei brani tratti dalla tradizione del mondo classico. Domenica 2 settembre chiuderà il ciclo il racconto particolarmente evocativo dei luoghi dell'abbandono di Vito Teti, professore ordinario di Antropologia culturale dell'Unical, che dialogherà con Gilberto Floriani, direttore del Sistema Bibliotecario Vibonese,. L'incontro si pregerà della partecipazione straordinaria di Peppe Barra che leggerà dei brani tratti da "Lo cunto de li cunti" di Giambattista Basile. Gli incontri saranno arricchiti dalle letture curate dai ragazzi del laboratorio teatrale del Liceo Classico "Tommaso Campanella" di Reggio Calabria.

Arti circensi e teatro di strada

Contestualmente il lungomare Falcomatà si trasformerà in un palcoscenico naturale in cui faranno incursione il teatro di strada e le arti del fuoco di Mana, l'energia dei trampolieri Morks, le improvvisazioni stradali di un clown senza naso rosso dell'Uomo ombra, la creatività del body painting con la perfomance di Weronique art e lo spettacolo di Maurizio Ferrieri con la modella Noemi Bellifemine e il ballerino Giorgio Jackson, l'estro dello street artist Gennaro Troia che realizzerà un'opera in 3 D ispirata al bergamotto. Imperdibile la performance targata Fabbrica C. che andrà in scena venerdì 31 agosto 2018 l'arena dello Stretto Ciccio Franco di Reggio Calabria ospiterà "Cabaret Fabbrica C", uno straordinario spettacolo di circo contemporaneo con acrobati, giocolieri, danzatori e musicisti che, complice anche la suggestiva cornice dello Stretto tra Reggio e Messina.

Tributi musicali

Un tributo al grande e indimenticato Rino Gaetano, con la partecipazione straordinaria della sorella Anna e con la sapiente conduzione di Carlo Massarini, sarà al centro del concerto "Ad esempio a me piace il Sud. Calabria per Rino" programmato per sabato 1 settembre 2018, sempre all'arena dello Stretto Ciccio Franco di Reggio Calabria. Otto artisti calabresi, Massimo Ferrante da Cosenza, Pierluigi Virelli da Cutro, Manuela Romeo da Reggio Calabria, Valentina Sofio da Bagnara, Sasà Calabrese da Castrovillari, Fabio Macagnino da Caulonia, Mattanza da Reggio Calabria e Marcello Barillà-Bquintet da Catanzaro, omaggeranno il cantautore crotonese.

In scena la danza

Un'altra serata da non perdere chiuderà il festival, domenica 2 settembre 2018. La danza di Francesco Loschiavo e l'interpretazione di Giusy Loschiavo, sulle musiche del violinista Lino Cannavacciuolo, apriranno lo spettacolo "Dove il mare ascolta - Reggio electro night”. Si avvicenderanno, sempre nell'arena dello Stretto Ciccio Franco di Reggio Calabria, con la regia di Michele Pesce, N'to, Nazo, Dnapoli e Luis Rodriguez in uno show originale e frutto di contaminazione di stili e generi musicali.

Paula Scalamogna