Due studentesse del Liceo Classico “T.Campanella” rappresenteranno la Calabria nella competizione nazionale che si svolgerà a Salerno dal 10 al 13 maggio

Ancora una volta il Liceo Classico "T. Campanella" di Reggio rappresentera' la Calabria alla fase finale delle Olimpiadi delle Lingue e Civiltà Classiche per la sezione di Lingua Latina e per la sezione di Lingua Greca. Sono stati infatti resi noti i nominativi degli studenti che hanno superato la selezione preliminare svoltasi a Catanzaro il 15 marzo scorso.



Le allieve Mariachiara Miglietta, della classe V B, e Alessia Petrone della classe IV A ,sono risultate vincitrici, rispettivamente, per la sezione Lingua Latina e per la sezione Lingua Greca. «In virtù della brillante affermazione, le due ragazze -si legge in una nota della scuola - le cui prove hanno ottenuto una lusinghiera valutazione da parte della commissione esaminatrice, rappresenteranno la Calabria nella competizione nazionale, che si svolgerà a Salerno dal 10 al 13 maggio»