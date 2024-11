Il concerto si terrà il 3 ottobre al PalaCalafiore di Reggio Calabria

E’ iniziato il countdown per l’attesissimo concerto di Emma che lunedì 3 ottobre salirà sul palco del PalaCalafiore di Reggio Calabria per l’unica data calabrese dell’Adesso tour. La tappa sullo Stretto della cantante de “Il paradiso non esiste” aprirà alla grande la stagione autunnale della Esse Emme Musica di Maurizio Senese che ritorna in campo dopo gli importanti successi incassati nelle ultime settimane.

Non si è ancora spenta infatti l’eco dei grandi eventi organizzati in varie località della Calabria: a partire dalla Summer Arena di Soverato che ha ospitato artisti del calibro di Fedez, J-Ax, Fiorella Mannoia, Gianna Nannini, Vinicio Capossela, Salmo e Alborosie, passando per Settembre Al Parco che ha portato a Catanzaro Roberto Vecchioni, i Nomadi e James Senese & Napoli Centrale, finendo al Settembre Rendese con Luca Carboni, ospite anche a Lamezia Terme, e al grande concerto di Giusy Ferreri a Pianopoli di una settimana fa.

Oggi Maurizio Senese è pronto a giocarsi un tris di voci al femminile che si alterneranno al PalaCalafiore per tre imperdibili concerti: l’apertura, come si diceva, è affidata a Emma Marrone, il 24 ottobre poi sarà il turno di un’altra interprete sulla cresta dell’onda, Alessandra Amoroso in “Vivere a colori”. La chiusura sarà il 6 dicembre con Elisa e il suo “On tour”. Tutti e tre i concerti saranno in esclusiva regionale. Dalla Esse Emme Musica inoltre fanno sapere che non è finita qui, le tre date autunnali sono solo un antipasto per quello che verrà: i concerti di Elisa, Alessandra Amoroso ed Emma Marrone saranno presto seguiti da altri eventi in esclusiva regionale, con ospiti prestigiosi. Bisogna aspettare solo qualche settimana, però, per saperne di più.

I biglietti per il concerto di Emma di lunedì 3 ottobre a Reggio Calabria saranno in vendita in tutti i Ticket Service point della Calabria, suddivisi in tre settori, ai seguenti prezzi: tribuna alta centrale numerata 52,00 euro; tribuna alta laterale numerata 43,00 euro; parterre in piedi 38,00 euro.