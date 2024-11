Boom di visite al Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria, nella domenica ad ingresso gratuito promossa dal Ministero per i Beni Culturali

Un grande risultato per l’esposizione reggina, confermata ancora tra i luoghi della cultura italiana più visitati. Come riportato dall’ansa, sono stati 3946 gli ospiti che hanno visitato il Museo Archeologico Nazionale nella città dello stretto. Oltre ai Bronzi di Riace, è possibile vedere altri importantissimi reperti come la Testa del filosofo e monete romane e greche.



La presenza di turisti e visitatori ieri nell'ambito della promozione #domenicalmuseo, introdotta nel luglio del 2014, dal Mibact, consolida il trend positivo di interesse ed attenzione verso il Museo reggino.