Uno studio del Comune di Catanzaro evidenzia la situazione demografica della regione: Reggio Calabria la più popolosa, Vibo la più piccola

Catanzaro – La più grande città calabrese continua ad essere Reggio Calabria, Cosenza perde tre mila abitanti. È ciò che emerge da uno studio effettuato dal Comune di Catanzaro sui residenti delle città calabresi dell’ultimo anno. Lo studio si basa sul numero dei residenti e sui dati forniti dal registro dell’ anagrafe di ogni capoluogo. Reggio Calabria mantiene il primato con i suoi 180mila abitanti e continua ad espandersi popolando anche le zone limitrofe. Dopo la città dello Stretto, a sorpresa, si piazza Catanzaro che raggiunge i 91mila residenti, 3mila in più dello scorso anno. Terzo posto per Lamezia Terme, che nonostante non sia capoluogo di provincia, mantiene alto il numero dei suoi abitanti superando i 70mila. Cosenza si piazza solo al quarto posto con poco più di 67mila residenti. Poi Crotone con poco meno di 60mila abitanti e un aumento di mille residenti dallo scorso anno. Vibo Valentia, ultima tra le città capoluogo mantiene i suoi 33mila abitanti. Tra le città più popolose troviamo Corigliano( 39mila), Rossano (37 mila), Rende ( 33mila), tutte in provincia di Cosenza.

Ciò che sorprende di questa classifica è il risultato del Capoluogo di Regione che, dopo anni di perdita demografica sta vivendo una sorta di inversione di tendenza. “E’ troppo presto per dire se Catanzaro è una città nuovamente attrattiva – osserva il sindaco Sergio Abramo – anche se questi dati inducono ad un cauto ottimismo. Non era una bella cosa perdere 4-500 abitanti all’anno. I cittadini sono il principale patrimonio di una comunità e questo segnale è piuttosto incoraggiante. Noi ce la stiamo mettendo tutta per migliorare la città ed alzare la qualità della vita. Bisognerà capire meglio quali sono i fattori che hanno incoraggiato questa ripresa della crescita”.

Altro dato sorprendente è la perdita di circa tre mila residenti nella città di Cosenza che si ferma a 67mila residenti. Bisogna dire, però, che se si considerano realtà vicine come Rende, l’area urbana di Cosenza arriverebbe a 100mila residenti. Secondo lo studio del Comune di Catanzaro, infine, la città calabrese che registra il maggior numero di stranieri è Lamezia Terme (4.416 stranieri, circa il 6% della popolazione).