Il cartellone artistico della nuova stagione prende spunto dal motto dell'attore recentemente scomparso “Chi non ride è fuori moda”. In riva allo Stretto attesi dei veri "big" come Maurizio Battista, Emilio Solfrizzi, Gianluca Guidi e Giampiero Ingrassia

È pronta la nuova stagione teatrale targata “Officina dell’Arte” che vedrà per nove spettacoli, dal prossimo 26 ottobre sino al nove maggio 2020, puri “cavalli di razza” varcare la soglia della massima culla dell’arte reggina. La kermesse “Chi non ride è fuori moda”, che prende il nome da un motto dell’attore prematuramente scomparso Giacomo Battaglia, vuole non solo ricordare un amico e grande professionista calabrese che ha saputo con la sua ironia e raffinatezza donare tantissimi sorrisi al Belpaese, ma desidera regalare momenti di puro teatro al pubblico reggino e non solo. Tanti i nomi in cartellone per la quinta edizione, da Maurizio Battista ad Emilio Solfrizzi, da Gianluca Guidi e Giampiero Ingrassia a Gennaro Calabrese e molte ancora le sorprese che la compagnia di Peppe Piromalli ha per il suo affezionato pubblico.

«Quest’anno abbiamo deciso di fare insieme alla stagione in programma al “Cilea”, un cartellone al cine -teatro “ il Metropolitano” dall'8 novembre al 4 aprile 2020 – anticipa il direttore artistico dell’Oda, Peppe Piromalli -. Il teatro è un presidio culturale attivo e vitale nel tessuto reggino e proprio per questo abbiamo voluto creare anche la kermesse “Teatro Off” dove andranno in scena al Metropolitano, monologhi e duetti con noti nomi del mondo dello spettacolo. Proponiamo un teatro per tutti cercando di coinvolgere le nuove generazioni ma soprattutto riappropriarci di luoghi di cultura della città. Dalla sua formazione, l’Officina dell’arte non ha puntato solo a proporre spettacoli di qualità ma lavora per essere un punto di riferimento per scambi di esperienze artistiche e in questi anni, siamo riusciti a creare sinergie con attori e compagnie che, adesso, vogliono essere parte integrante del movimento culturale reggino».

Tra le novità in cartellone anche il nuovo spettacolo “Un calabrese a Roma” dell’attore comico reggino Gennaro Calabrese, speaker di radio Kiss Kiss e conduttore di Alice TV, e la nuova commedia “Amore t’ammazzo” dell’Officina dell’Arte scritta e diretta dall’attore e regista Marco Cavallaro (uno dei protagonisti della stagione "Teatro Off" insieme a Federico Perrotta, Valentina Olla e Dario Cassini) che vedrà ancora una volta protagonisti Peppe Piromalli, Antonio Malaspina e Gennaro Calabrese, trio impegnato anche con la tournèe della commedia “Se stiamo insieme ci sarà un perché” in programma a Milano, Roma e in molte città della Sicilia.

Da lunedì prossimo sino al 14 Giugno presso il botteghino del teatro "Cilea", ogni lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 10 alle 12 e dalle 17 alle 20, è possibile riconfermare gli abbonamenti per la quinta edizione della stagione “Chi non ride è fuori moda” mentre dal 24 Giugno al 20 Luglio e dal 26 Agosto al 21 Settembre si possono acquistare i nuovi abbonamenti o semplicemente i biglietti per i singoli spettacoli.