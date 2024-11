E' giunto alla terza edizione il progetto di valorizzazione del territorio provinciale. Il ricavato andrà all’Agedi, Associazione genitori di bambini ed adulti disabili

Un vero e proprio itinerario di promozione del territorio provinciale di Reggio Calabria attraverso le acque del Mediterraneo e i territori dell’Aspromonte. E’ questa la sintesi del progetto “Meraviglioso viaggio tra mari e monti” che ha dato vita al nuovo calendario 2017, alla sua terza edizione, presentato alla Pinacoteca Civica di Reggio Calabria.

Le attività comprendono una serie di mostre fotografiche e varie attività promozionali, tra sagre, incontri e spettacoli, in diverse località dislocate nel territorio reggino, realizzate durante tutto il 2016. All’iniziativa, promossa dall’associazione culturale “La Clessidra” in partnership con l’associazione “Kalabria 2001” e patrocinata dalla Regione Calabria, dalla Provincia e dal Comune di Reggio, hanno preso parte il presidente del Consiglio comunale Demetrio Delfino, il presidente dell’associazione “Kalabria 2001” Marcello Alampi e Mirella Gangeri per l’Agedi (Associazione genitori di bambini ed adulti disabili).

I luoghi presenti sul supporto grafico bimestrale, fotografati da Antonio Macheda e Antonio Pitea sotto la direzione artistica di Marcello Alampi, ricadono tutti nel territorio della provincia di Reggio Calabria. In ordine di apparizione, l’Arena di Reggio Calabria in copertina, Scilla, Palmi, Bova, Villa San Giovanni, Parco Nazionale dell’Aspromonte, Condofuri.

«Le modelle presenti Ylenia Scalabrino, Violetta Novikova, Irina Preda, Marianna Canzonieri, Maddalena Ciofu e Donatella Tripodi, che ne ha coordinato il lavoro – ha dichiarato il direttore artistico Marcello Alampi - sono state selezionate tra le partecipanti ai concorsi “Premio Athena” e “Miss Stella dello Stretto”, realizzati a Reggio Calabria la scorsa estate, a testimonianza della continuità e valorizzazione dell’immagine».

«Tengo a sottolineare che i calendari non sono realizzati a fini commerciali – ha affermato il presidente dell’associazione “La Clessidra” Antonia Latella - perché l’iniziativa ha uno scopo squisitamente benefico in quanto un cospicuo numero di calendari sarà distribuito per la raccolta fondi in favore dell’Agedi. A tal fine, mercoledì prossimo, 21 dicembre, a Reggio Calabria in piazza Camagna verrà allestito un apposito spazio per ricevere una copia attraverso una libera offerta. Confidiamo in una buona partecipazione dei reggini – ha concluso - e in questa occasione ci scambieremo gli auguri di Natale».