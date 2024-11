Dal 9 al 12 luglio, alla Villa Comunale di Reggio Calabria, si svolgerà Komics, uan kermesse di arte e cultura del fumetto

Una serie di ospiti prestigiosissimi, contest di cosplay, tornei di videogiochi. È solo una parte del menù della terza edizione del Komics, la kermesse di cultura del fumetto e arti figurative che si terrà alla Villa comunale di Reggio dal 9 al 12 luglio. Quattro giorni dedicati all'arte e alle lettura, ma anche all'incontro con i personaggi che hanno fatto la storia del fumetto e dell'animazione in Italia, come il disegnatore di Dylan Dog Sergio Gerasi, che ha realizzato uno schizzo proprio per celebrare la manifestazione e che sarà tra gli stand di Villa Umberto I questo sabato. All'interno della kermesse spazio per giochi e gruppi musicali ma anche per importanti iniziative sociali: quest'anno il Komics ospiterà la mostra “Sulla stessa barca”, una mostra di opere che raccontano il dramma dell'emigrazione e che verranno vendute al pubblico per raccogliere fondi a favore dei tantissimi minori non accompagnati che approdano in Italia sui barconi.