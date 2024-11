«Per me è una grande emozione perché rappresentare il proprio Paese in uno dei festival più importanti, che predilige il cinema d’autore, non può che ribadire il fatto di aver lavorato bene». Si intitola “Regina” , è il lungometraggio del regista catanzarese Alessandro Grande, unico film italiano tra i dodici in concorso nella selezione ufficiale al 38mo Torino Film Festival in programma dal 20 al 28 novembre. Una grande occasione per il regista, già premio David di Donatello come miglior cortometraggio per “Bismallah”, che attraverso la sua opera prima racconta il conflitto generazionale tra un padre e una figlia, interpretati da Ginevra Francesconi e Francesco Montanari lungo il filo rosso del senso di colpa e delle responsabilità, una storia ambientata in una calabria insolita e personale, tra le montagne della Sila.

Il racconto di una Calabria diversa