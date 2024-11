A Cittanova presentato il nuovo cartellone teatrale dell’associazione patrocinata dal Consiglio regionale della Calabria

«Una Regione come la Calabria che ha nel turismo una delle sue carte vincenti non può restare indietro sul piano della cultura. Ritengo, pertanto, che l’occasione che ci vede oggi qui riuniti per salutare il cartellone di alto profilo messo a punto dall’associazione culturale ‘Kalomena’ offra anche l’opportunità per lanciare una discussione seria e approfondita sulla rete teatrale calabrese guardando anche all’obiettivo di una legge regionale apposita che sia da traino all’intero sistema». Queste le parole del presidente del Consiglio regionale Nicola Irto, a conclusione della conferenza stampa di presentazione della stagione teatrale di “Kalomena”, l’associazione culturale patrocinata dalla Regione Calabria.

Il presidente Irto ha anche richiamato l’importanza di associazioni di questo tipo, che con la loro opera e azione sul territorio contribuiscono allo sviluppo della Città Metropolitana e la figura di alto spessore del direttore Salines che è «l’asso della manica di un prodotto teatrale che funziona e che per questo non si cambia».

L’incontro con i giornalisti si è tenuto nella sala “Levato” di palazzo Campanella, a cui hanno preso parte anche il consigliere delegato alla cultura di Reggio Calabria Filippo Quartuccio, il sindaco di Cittanova, Francesco Cosentino, il presidente dell'associazione culturale Kalomena, Girolamo De Maria e il direttore artistico della stagione teatrale, Antonio Salines.

Interventi che hanno posto l’accento sulla qualità e la varietà dei contenuti offerti dalla rassegna con un ventaglio di proposte diversificate pensate per rispondere alle attese di un pubblico qualificato ed esigente, ma anche sull’importanza di creare una produzione teatrale autonoma. «L’idea è proprio questa- ha affermato il presidente De Maria- fare del teatro Gentile un luogo sempre più aperto con il debutto di una produzione drammaturgica originale che abbiamo chiamato ‘Palcoscenico della legalità’, su Francesco Vinci, lo studente cittanovese vittima innocente della ‘ndrangheta. Inoltre, tra i punti più qualificanti del progetto teatro, c’è la collaborazione con la scuola di recitazione della Calabria che vede una significativa interlocuzione tra attori e studenti».

Il cartellone

Otto gli spettacoli in abbonamento, tra cui:



11 novembre, Ale e Franz “Tanti Lati latitanti”



30 novembre, “Il Berretto a sonagli” con Sebastiano Lo Monaco



11 dicembre, Filomena Marturano con Geppy Gleijeses e Mariangela D’Abbraccio



17 marzo, “La Vedova allegra” il 17 marzo



12 gennaio, Massimo Lopez e Tullio Solenghi show



23 gennaio, “Un borghese piccolo piccolo” con Massimo Dapporto



30 gennaio, “Dì che ti manda Picone” con Biagio Izzo



23 febbraio, “L’improvvisatore” con Paolo Rossi



17 aprile, “Sogno e son desto” di Massimo Ranieri