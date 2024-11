Straordinario successo per la prima del musical più famoso di tutti i tempi. Protagonista la star Ted Neeley. Nel cast anche il cosentino Francesco Mastroianni

Tutti in piedi al Rendano per applaudire il grande Ted Neeley, l’unico vero Jesus Christ Superstar nella storia di questo straordinario spettacolo, approdato a Cosenza per due date entrambe da sold out.

Il capolavoro di Andrew Lloyd Webber e Tim Rice, è tra i musical più famosi e amati di tutti i tempi. La versione italiana firmata da Massimo Romeo Piparo ha compiuto vent’anni raccogliendo oltre 1.100.000 spettatori. Il regista è riuscito in questa edizione a coinvolgere Ted Neeley: mitica ed indelebile l’impronta che riuscì a dare al ruolo di Gesù nello storico film di Norman Jewison del 1973.

Nel cast anche un attore di Cosenza, Francesco Mastroianni, nativo di Belvedere Marittimo, formatosi alla scuola Castriota. Interpreta il ruolo di Caifa. Entrambi sono stati ospiti di Confindustria, dove Ted Neeley ha ricevuto il premio Agis Calabria da Giuseppe Citrigno, presidente di Film Commission Calabria ed organizzatore, insieme ad Enzo Noce, della stagione l’Altro Teatro. Presenti anche il direttore di confindustria Sarino Branda e l’assessore Succurro, in rappresentanza dell’amministrazione comunale.

Un cartellone di alta qualità che chiuderà con un altro straordinario evento, il musical Billy Elliot sulle note di Elton John.

Salvatore Bruno