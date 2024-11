Dal prossimo 23 gennaio fino al 21 aprile, sul palco del Cinema Teatro Garden si alterneranno Lello Arena, Anna Maria Barbera, in arte Sconsolata, Ale e Franz, Dario Vergassola, Mago Forrest, Gabriele Cirilli

Dopo il successo ottenuto lo scorso anno, torna a Rende “Comicità in teatro”, con sei grandi spettacoli teatrali di carattere nazionale, ai quali sarà possibile assistere al prezzo di un biglietto per il cinema o poco più. Il costo parte, infatti, da 11 euro circa in abbonamento.

Dal prossimo 23 gennaio fino al 21 aprile, sul palco del Cinema Teatro Garden si alterneranno Lello Arena, Anna Maria Barbera, in arte Sconsolata, Ale e Franz, Dario Vergassola, Mago Forrest, Gabriele Cirilli. Grandi artisti nazionali che porteranno in scena spettacoli che hanno registrato il sold out nei maggiori teatri italiani. Comicità in teatro è un evento che l'amministrazione comunale e in particolare l'Assessorato alla Cultura guidato da Vittorio Toscano, hanno voluto riproporre per rispondere alle numerose richieste del pubblico che lo scorso anno ha apprezzato la qualità degli spettacoli e i prezzi contenuti.

Il segnale che Comicità in teatro ha voluto lanciare è stato recepito e condiviso: la cultura deve essere a portata di tutti senza distinzioni, perché ogni cittadino deve essere considerato parte integrante della comunità.

L'obiettivo dell'evento, infatti è quello di dare a tutti, giovani, anziani, famiglie e persone in difficoltà' economiche, la possibilità' di sorridere e dimenticare, almeno per una sera, le ansie e la crisi che ancora oggi continua a far sentire pesantemente i suoi effetti. Un progetto che si concretizza grazie alla sinergia tra manager, imprenditori locali e amministrazione comunale. Una collaborazione che consente di abbattere le tariffe e riservare biglietti gratuiti per ogni spettacolo per i residenti del Comune di Rende con condizioni economiche svantaggiate.

La campagna abbonamenti è già partita, mentre dal primo gennaio sarà possibile acquistare i biglietti in prevendita presso Ticketone.it, Cinema Teatro Garden di Rende, “Inprimafila” in Viale Guglielmo Marconi a Cosenza. Tutti gli altri punti vendita in Calabria sul sito ticketservicecalabria.it.