Lo storico e giornalista farà il punto sulla situazione politica italiana a pochi mesi dalle elezioni

Nell’ambito di “Estate a casa Berto” lo storico e giornalista Paolo Mieli, alle 21,00, farà il punto sulla situazione politica italiana a pochi mesi dalle elezioni. Il ritorno di Berlusconi, l’incognita Grillo e la tenuta di Renzi alcuni dei temi sui quali si soffermerà Mieli. Occhio di riguardo, parlando dalla Calabria, per il peso del sud nelle scelte elettorali degli italiani così come per i temi più roventi del dibattito politico quali l’immigrazione e i dislivelli economici nonché i rapporti con l’Europa.

Una occasione importante per chi segue gli eventi culturali di questa estate in Calabria per ascoltare ed incontrare l’ex direttore del Corriere della Sera, presente per la seconda volta alla rassegna “Estate a casa Berto”.

“Ho sempre piacere di tornare in Calabria, peraltro a casa di una grande scrittore del ‘900 italiano che tanto ha fatto, non solo attraverso i suoi scritti, per accendere una faro sulla situazione del sud d’Italia e che trasse dalla sua permanenza in questa regione la forza per scrivere di getto, proprio a Capo Vaticano, il suo capolavoro - il male oscuro- che ha significato moltissimo per tanti di noi”.