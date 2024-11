A Catanzaro vince il liceo scientifico 'Siciliani', a Vibo il classico 'Morelli', a Cosenza l'istituto tecnico 'Mortati' di Amantea e a Crotone il liceo classico 'Pitagora.

Il nuovo anno è alle porte e per chi ha tra i 13 e i 14 anni e frequenta l’ultimo anno delle scuole medie è tempo di scelte, la prima vera importante della vita di un adolescente: inizia il percorso verso la maturità. Lasciamo da parte quello che potrebbe essere giusto e ‘opportuno’ per nostro figlio, il nostro alunno o il nostro amico e spazio alle attitudini, alle aspirazioni e ai sogni dei ragazzi. In fondo si tratta di un passo decisivo che potrebbe segnare e condizionare il loro futuro lavorativo.

Una volta deciso l’indirizzo, potremmo sempre aiutarli a scegliere la scuola migliore. Come? Uno degli strumenti utili potrebbe essere la banda dati fornita da Eduscopio.it, il portale gratuito e di facile uso della Fondazione Agnelli che valuta la qualità di 4.400 licei e istituti tecnici in tutta Italia.

Anche noi abbiamo cercato di stilare una classifica delle migliori scuole nella nostra Regione, prendendo, a titolo esemplificativo, in esame 4 dei sei indirizzi analizzati da Eduscopio (Indirizzo classico, Scientifico, Scienze umane e Tecnico settore economico) e selezionando le cinque province calabresi in un raggio di 30 km.

La città di Vibo Valentia non si distingue certo per i suoi Istituti ad indirizzo Tecnico-economico e per il Liceo Scientifico: al primo posto per entrambi gli indirizzi si piazza la città dei certosini, Serra San Bruno, mentre sempre i vibonesi per frequentare l’istituto migliore di Scienze umane dovranno spostarsi addirittura a Polistena, nel reggino. Lo stesso istituto a Vibo si piazza al secondo posto.

Interessante analizzare anche la situazione scolastica di Crotone: nel raggio di 30 km, gli istituti migliori ad indirizzo Scienze umane e Tecnico sembrano essere quelli ubicati a San Giovanni in Fiore, in provincia di Cosenza, che si attestano al primo posto.

Ma la situazione che potremmo definire a dir poco anomala è quella relativa alla Città dello Stretto. Reggio Calabria, infatti, dai dati diffusi da Eduscopio, sembra non eccellere in nessuno degli istituti superiori analizzati, anzi gran parte dei migliori istituti sembra essere collocato addirittura a Messina e paesi limitrofi. I ragazzi reggini che passano dalla scuola media alla scuola superiore saranno dunque costretti a traghettare non solo nel senso metaforico del termine ma anche realmente?

Cos’è Eduscopio. Eduscopio valuta la qualità di 4.400 licei e istituti tecnici in tutta Italia in base ai risultati al primo anno di università. Scegliendo il luogo in cui vivi, il tipo di scuola a cui sei interessato, in un raggio massimo di 30 km sarai tu stesso a costruire un confronto tra le scuole. Il confronto delle scuole avviene sulla base della media dei voti e della percentuale degli esami universitari conseguiti dai diplomati di ogni scuola. Vieni dunque considerato l’Indice FGA che mette insieme le due cose, dando lo stesso peso ad entrambi.

È bene sapere che Eduscopio ha dei limiti: in primis restano infatti esclusi sia gli istituti professionali, che non hanno come sbocco il proseguimento degli studi ma in genere, per come strutturalmente pensati dovrebbero consentire di accedere direttamente al mondo lavorativo, sia i licei artistici che in genere destinano i ragazzi verso le accademie di Belle Arti.

“Scegliere la scuola superiore dopo la terza media - spiega Andrea Gavosto, direttore della Fondazione Agnelli - è una delle prime grandi decisioni nella vita di un ragazzo o di una ragazza: il portale Eduscopio è uno strumento per aiutare gli studenti e le loro famiglie a scegliere in modo più consapevole. E lo facciamo confrontando la qualità delle scuole superiori in relazione a un aspetto importante: come preparano agli studi universitari".In Italia sta emergendo inarrestabile una domanda di trasparenza sulla vita della scuola e sulla qualità del sistema d'istruzione. E considerando che dal 2014 al 2015 le graduatorie delle scuole sono cambiate di poco, questo ci conforta sull'affidabilità dello strumento: la qualità di una scuola difficilmente può avere grandi scossoni in un solo anno".