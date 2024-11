I festeggiamenti per il Capodanno, organizzati dall’Amministrazione di Cosenza hanno guadagnato la ribalta nazionale. Il Tg1 ha inserito anche Piazza dei Bruzi tra quelle di maggiore affluenza ed interesse, insieme a Matera, Roma, Milano, Torino, Napoli e Salerno.

Musica e divertimento fino all'alba

I concerti di Carmen Consoli e Fabri Fibra, andati avanti fino alle 4,00 del mattino, hanno richiamato oltre cinquantamila persone. Partecipate anche le altre due aree inserite nel cartellone di iniziative promosse dal Comune: i dj set di Piazza Bilotti, con la musica di Studio 54 Network, e di Piazza XV Marzo, con Rachele Bastreghi e Fabio Nirta, dove si è ballato fino all'alba. «Ancora una volta ciò che ha caratterizzato la grande festa a cielo aperto della città di Cosenza, per salutare l’arrivo del nuovo anno, è stato il magico clima della festa condivisa, con migliaia e migliaia di persone che hanno brindato per le nostre strade in assoluta sicurezza. Questa è la nostra più grande soddisfazione – ha commentato il sindaco Mario Occhiuto, ringraziando gli artisti per la performance offerta e quanti hanno contribuito alla riuscita dell’evento.

Nessun incidente e città subito ripulita

Non si sono registrati problemi di ordine pubblico mentre nelle primissime ore del mattino, la città è stata tempestivamente ripulita. «Un plauso come sempre – ha aggiunto Occhiuto - va al prezioso supporto dell’Amaco e di Ecologia Oggi per i loro servizi straordinari nei trasporti e nella pulizia urbana che hanno trovato nei cittadini una cooperazione di rilievo con l’utilizzo consapevole dei mezzi pubblici e il rispetto sulle direttive per i divieti introdotti, come quello di non utilizzare contenitori di vetro».

Premiato il lavoro di squadra

«Infine – ha concluso il sindaco - vorrei con sincera gratitudine esprimere tutto il mio apprezzamento verso la proposta artistica che ha realizzato il successo del nostro fantastico Capodanno diffuso e che quest’anno ha messo insieme delle eccezionali qualità umane prima ancora che dei validissimi artisti. La gentilezza, l’energia e l’amicizia che lasciano nella nostra città sono un segno beneaugurale che ci accompagnerà in questo 2019. Non smetterò mai di ringraziare, infine, le migliaia di persone e i tanti giovani che con la loro commovente partecipazione ci ripagano del lavoro fatto. Buon anno e buona Cosenza a tutti».