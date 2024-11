Su proposta del Presidente On.le Mario Oliverio, la giunta regionale della Calabria con deliberazione n. 65 del 20 marzo 2015 ha approvato la proposta d’inviare alla competente commissione consiliare il riconoscimento della biblioteca del Conservatorio di Musica Fausto Torrefranca di Vibo Valentia.

Vibo Valentia – La Biblioteca del Conservatorio di musica Fausto Torrefranca, istituita nel 1979, conta oltre settemila tra volumi e periodici. Il suo patrimonio si suddivide in quattro sezioni principali: musica a stampa, libri, materiale sonoro e multimediale, periodici. La sezione della Musica a stampa comprende 3730 fra testi di carattere didattico e solistico/concertistico; quella Libri, anch’essa articolata in diverse sottosezioni, conta un totale di 1440 volumi. Si aggiungono, poi, la sezione Materiale sonoro e multimediale con circa 500 CD audio e 50 DVD e quella dei Periodici che costituisce un particolare motivo di interesse e di utilità per gli utenti della Biblioteca.



Nella Biblioteca è conservato, inoltre, il Fondo Fausto Torrefranca, che si compone di alcuni manoscritti, 30 tra volumi ed estratti di saggi a stampa e copia in microfiches dei circa 15000 volumi che costituivano la biblioteca dell’insigne musicologo vibonese e che, attualmente, sono conservati presso la Biblioteca del Conservatorio Benedetto Marcello di Venezia.



La Biblioteca aderisce all’Anagrafe delle biblioteche italiane con il polo della Biblioteca nazionale di Cosenza (codice ISIL: IT-VV0050, codice SBN: CSACV) e l’inserimento dei dati in SBN è in corso di completamento.



La biblioteca, che ha sede nei locali del Conservatorio di via Corsea, è stata aperta, dalla nuova direzione, per la prima volta dalla sua istituzione, sei giorni su sei. E’ dotata di computer, lettore di microfilm, armadi, 2 fotocopiatrici e svolge un’importante servizio di prestito tanto agli allievi che agli utenti esterni. Responsabile della Biblioteca è la prof. Maria Paola Borsetta, docente di Biblioteconomia e bibliografia musicale presso il Conservatorio stesso. Presso la Biblioteca ha sede l’Istituto di bibliografia musicale calabrese (IBIMUS), associazione che da decenni si occupa di catalogazione e valorizzazione delle fonti musicali calabresi.



Il direttore Francescantonio Pollice nel ringraziare i competenti uffici per l’istruttoria della pratica e il Presidente Oliverio per l’approvazione, ha espresso la soddisfazione dell’istituto per questo importante riconoscimento che gratifica l’impegno profuso, anche in questo settore, nel corso di questo ultimo anno e pone il Conservatorio di Vibo Valentia fra le poche istituzioni musicali italiane ad avere avuto il riconoscimento pubblico della propria biblioteca.