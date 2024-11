Era il 2 giugno di 41 anni fa quando in un tragico incidente stradale morì Rino Gaetano. Una vita e una carriera interrotte bruscamente alle 3.55 del mattino sulla via Nomentana a Roma. Proprio nel giorno in cui si ricorda la scomparsa del cantautore originario di Crotone, torna dal vivo, dopo due anni online a causa dell'emergenza sanitaria, il Rino Gaetano Day, la manifestazione organizzata da Anna e Alessandro Gaetano, giunta quest'anno alla dodicesima edizione, per ricordare il geniale cantautore a 41 anni dalla sua prematura scomparsa.

Un grande evento musicale, che si svolgerà eccezionalmente in due date, il 2 e 3 giugno, al Sessantotto Village di Roma, riavvicinandosi ai luoghi in cui Rino arrivò bambino e nei quali è artisticamente cresciuto.

A presentare il doppio appuntamento, che ogni anno fa registrare oltre 20mila spettatori, sarà la cantautrice Mille, in un viaggio emozionante, tra immagini e canzoni, con la Rino Gaetano Band e i tanti ospiti che hanno raccolto l'eredità musicale di Rino, che si alterneranno sul palco per omaggiare, ognuno a suo modo, uno degli artisti più significativi del nostro paese, capace di dar vita a canzoni indimenticabili e sempre attuali, traboccanti di ideali e di ironia. La serata del 2 giugno sarà aperta, alle 20.00, dalle esibizioni di Vittoria e Francesco Bastianini, per entrare nel vivo alle 21.00, con la partecipazione di due ospiti d'eccezione: Tricarico e NaElia. Il 3 giugno, l'apertura sarà affidata ai Casinò Luna, mentre special guests saranno Rachele Bastreghi e Andrea Strange.

La scaletta sarà diversa nelle due date, per ripercorrere la lunga serie di brani che hanno segnato la produzione artistica di Rino e ricordare e salutare l'artista attraverso i suoi pIù grandi successi entrati nel cuore del pubblico di tre generazioni. Come da tradizione, non mancherà il concerto della Rimo Gaetano Band, tribute band ufficiale di Rino Gaetano, fondata nel 1999 dalla sorella Anna Gaetano, e formata dal nipote Alessandro Gaetano (voce, chitarra acustica e percussioni), Ivan Almadori (voce e chitarra acustica), Alberto Lombardi (chitarra elettrica e cori), Fabio Fraschini (basso), Marco Rovinelli (batteria), Michele Amadori (tastiere e cori). La manifestazione conferma il suo impegno sociale, ospitando sul palco alcuni rappresentanti di Unicef Italia.