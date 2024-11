Dimezzato il contenuto: chi prende un libro in prestito non lo restituisce

Sta lentamente perdendo i pezzi la Little Free Library di Corso Mazzini. Allestita dal Liceo Telesio di Cosenza in collaborazione con Palazzo dei Bruzi, e inaugurata lo scorso 8 ottobre, il suo contenuto si è letteralmente dimezzato, tanto che uno dei due scaffali è rimasto miseramente vuoto. Il “do ut des” che avrebbe dovuto animare l’iniziativa non è stato evidentemente ben compreso. Così chi preleva un libro, dimentica di lasciarne un secondo in cambio. Il risultato è il progressivo svuotamento della bella bacheca collocata lungo l’ultimo tratto dell’isola pedonale.