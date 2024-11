Centinaia le coppie che hanno visitato la fiera tra le più importanti nel panorama del wedding calabrese. Ospiti d’eccezione Manuela Arcuri e Massimiliano Morra

Con Massimiliano Morra al Palasposa si è chiusa il 18 settembre 2016, presso il Centro Commerciale Porto degli Ulivi, la 3^ edizione di Calabria Sposi La Fiera di Rizziconi che si conferma uno degli appuntamenti più importanti nel panorama del wedding calabrese.



Gli oltre 40.000 visitatori intervenuti nelle 4 giornate, e i 200 espositori presenti tra gli stand, hanno dato ragione ancora una volta alla macchina organizzativa capitanata da Massimo Mauro, che per questa terza edizione ha fatto brillare l’evento ancora di più, grazie alla presenza di due stelle di primo piano quali la Manuela Arcuri e il bellissimo della fiction italiana Massimiliano Morra.



La fiera è stata inaugurata giovedì 15 settembre e fin da subito ha visto l’affluenza di centinaia di coppie di futuri sposi che hanno visitato l’evento richiamati dall’imponente campagna pubblicitaria realizzata sia on the road che su TV, Radio, Web e Socialmedia.

Tra i corridoi della fiera le coppie hanno potuto conoscere ed ammirare tutto il meglio dell’offerta del settore, a partire dalle maestose sale ricevimento, passando per abiti da sposa che hanno presentato le nuove collezioni, i fotografi, make up artist, hair design, bomboniere, viaggi di nozze, arredamento e tutto ciò che serve per organizzare al meglio il giorno del Sì.

Sabato 17 ospite d’eccezione la bellissima Manuela Arcuri, che ha salutato il pubblico dal palco del Palasposa, ringraziando Calabria Sposi e tutti gli intervenuti per la splendida accoglienza, il calore e l’affetto dimostrato nei suoi confronti. Successivamente la Arcuri ha visitato la fiera passando tra gli stand, accompagnata da un seguito di centinaia di fans intervenuti per incontrare di persona la diva italiana.

Domenica 18 è stata la volta di Massimiliano Morra, attore italiano noto per le fiction di successo, che ha richiamato un folto pubblico di affezionati e i numerosi fan club presenti in Calabria. L’attore si è fin da subito dimostrato non solo disponibile, ma anche estremamente simpatico, fermandosi con le fans per regalare scatti fotografici preziosi e visitando gli stand della fiera.

Di altissimo spessore anche le deliziose sfilate in abito da sposa realizzate nel weekend, dove alcuni atelier presenti nel salone espositivo hanno fatto sfilare in passerella la moda sposa 2017, regalando alle future spose un’anteprima elegantee raffinata.

Il calendario fieristico di Calabria Sposi ha inaugurato alla grande i suoi appuntamenti, chiuso il capitolo Rizziconi la macchina organizzativa va avanti, pronta per Calabria Sposi Catanzaro che, dall’8 al 16 ottobre, aprirà i battenti della 14^ edizione tutta da scoprire.