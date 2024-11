Turismo in crescita e strutture ricettive sold out nel “Paese della Poesia”

Il borgo calabrese, conosciuto per la caratteristica di ospitare le poesie sui muri delle case e per il festival poetico di ben nove giorni, si sta preparando ad accogliere poeti e frequentatori che hanno prenotato il proprio soggiorno con largo anticipo, occupando tutti i posti disponibili nelle strutture ricettive di Rocca e dintorni. Tanti gli appuntamenti tra poesia, cinema, musica, spettacolo e importanti ospiti.

Mancano undici giorni all’inizio del festival che già registra un numero di presenze rilevante, segnando un grande traguardo per il turismo locale. Dal centro storico alla Marina, ai comuni limitrofi, bed and breakfast, resort e alberghi, fino ad annunci su facebook di cittadini privati che mettono a disposizione le proprie case per chi vuole avere un posto letto e partecipare a un grande evento culturale.

È soddisfatto Giuseppe Aletti, direttore artistico della manifestazione, per il calore e la risposta massiccia da parte del popolo federiciano. Il dato è ancora più sorprendente se si considera che i partecipanti hanno garantito la propria presenza a scatola chiusa, in quanto non è stato ancora stilato un programma ufficiale con gli eventi in programma.



«Avevo promesso agli autori e frequentatori del festival, in apertura della passata edizione, che avremmo comunicato anzitempo le date del festival e i poeti federiciani hanno dimostrato ancora una volta un attaccamento straordinario a questo evento, che è soprattutto una occasione di condivisione culturale».