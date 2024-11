Un pezzo di storia del rock italiano. Dopo l’intenso tour mondiale che ha riscosso un travolgente successo dal Giappone alle Americhe passando per il Regno Unito, la Pfm ha inaugurato l’edizione numero 38 del Roccella Jazz Festival "Rumori Mediterranei", nella suggestiva location del Teatro al Castello. Al pubblico roccellese la storica band fondata da Franz Di Cioccio e Mauro Pagani ha presentato “Emotional Tattos”, un album non solo al passo con i tempi, ma proiettato nel futuro, dalle sonorità internazionali che conferma, oggi più che mai, che la band non può essere racchiusa in vecchie e consumate etichette.

Con uno stile distintivo che combina la potenza espressiva della musica rock, progressive e classica in un'unica entità affascinante, la Premiata Forneria Marconi ha guadagnato rapidamente un posto di rilievo sulla scena internazionale, entrando nel 1973 nella classifica di Billboard (per “Photos Of Ghosts”) e vincendo un disco d'oro in Giappone. Per molti oggi continua a rappresentare un punto di riferimento, nel solco della grande tradizione della musica d’autore italiana.