Nuovo bagno di folla al teatro al castello per il Roccella Summer Festival, la kermesse di musica dal vivo ideata e organizzata da Ticket Service Calabria in collaborazione con l’amministrazione comunale. Sul palco la carica esplosiva di Emma, il cui tour estivo ha fatto tappa in Calabria con due date da tutto esaurito. La “femme fatale” del pop italiano, con un look in pelle total black compreso di occhiali completamente neri, ha conquistato il pubblico con una performance tutta rock, capace di abbracciare un pubblico che più trasversale non si può.

Un concerto di circa un’ora e mezza, durante il quale Emma ha proposto un mix travolgente di brani celebri del suo repertorio, arricchiti da influenze dance che hanno letteralmente fatto ballare i presenti. Ospiti a sorpresa della data roccellese Joey e Rina, i ballerini conosciuti per le loro coreografie divenute virali sui social basate sulle hit del momento. Come “Apnea”, il brano presentato all’ultimo Festival di Sanremo, cantato in un grande karaoke dal parterre in mezzo al pubblico. «Questo tour è stato bellissimo – ha detto Emma dal palco del teatro al castello – vi auguro di essere felici e di godervi la vita»

L’ultimo album di inediti, “Souvenir”, anticipato da Mezzo mondo (certificato platino) e Iniziamo dalla fine (certificato oro), ad una settimana dall’uscita, è entrato direttamente al primo posto della classifica ufficiale FIMI/GfK dei dischi più venduti, rendendo Emma la terza artista italiana donna ad arrivare al vertice della classifica nel 2023. Nel disco presente anche il singolo Amore Cane feat. Lazza.

Il progetto Roccella Summer Festival, ideato e organizzato dalla Ticket Service Calabria con la collaborazione dell’Amministrazione comunale di Roccella Jonica, rientra negli “Eventi di promozione culturale 2024”, finanziato con risorse Pac 2014/2020 Azione 6.8.3 dalla Regione Calabria nonché dal brand Calabria Straordinaria.