Convegni, presentazioni di libri, aperture straordinarie di musei e luoghi d'interesse, concerti, spettacoli e la manifestazione della pietà popolare che mantiene salda la fede verso la Madonna Addolorata. A Roccella Jonica ha preso il via la settimana della cultura, quest’anno legata a doppio filo ai festeggiamenti religiosi grazie alla sinergia tra comitato festa, amministrazione comunale e associazioni del territorio.

Giunta alla sua terza edizione, la settimana della cultura è divenuta il fulcro dei festeggiamenti civili, anello di congiunzione tra l’espressione di una fede radicata in Cristo che trova la sua espressione nella vasta e antica cultura presente nel territorio. «Si è voluto coniugare quest’anno la fede al momento culturale – ha detto l’assessore comunale Bruna Falcone – perché la fede non fa altro che rafforzare la cultura stessa»

Quest'anno la settimana della cultura si terrà fino al 17 settembre e si è aperta con la mostra di Antonio Affidato, le cui creazioni saranno esposte nella suggestiva cornice di Palazzo Bottari fino al prossimo 10 ottobre. «La mia è una mostra itinerante – ha spiegato lo scultore figlio d’arte – in cui spero di portare avanti non solo le tematiche e la mia ricerca artistica, ma tutta la parte di Calabria bella e che in pochi conoscono, soprattutto fuori regione. Avere un riscontro di persone che mi hanno accolto a braccia aperte è un valore aggiunto non indifferente perché mi sono sentito a casa».