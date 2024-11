FOTO | Il rapper salernitano, in quasi due ore di concerto, ha ripercorso la sua storia dagli esordi agli ultimi successi tra l'entusiasmo di quasi tremila spettatori arrivati nella località turistica jonica

Un grande abbraccio con i suoi fan per una serata dedicata all’amore. Tremila persone circa provenienti da tutta la Calabria e non solo per assistere alla prima tappa calabrese del Summer Tour di Rocco Hunt ieri sera al Porto turistico di Le Castella, all'interno del programma del Ti Porto a Le Castella Festival 2023 organizzato dall'amministrazione comunale di Isola Capo Rizzuto. Un nuovo bagno di folla dopo il primo appuntamento con Sfera Ebbasta dello scorso 8 agosto.

Un ledwall a cuore ha fatto da sfondo alle canzoni con le immagini che hanno accompagnato la serata, dal video-messaggio del comico e attore Alessandro Siani al murales in via Orazio 161 dedicato al suo brano A' vita senz' e te (Me fa paura).

Il rapper campano, accompagnato dalla sua band formata da Valerio Nazo (DJ), Alessio Busanca (tastiere), Gianluca Brugnano (batteria), ha fatto cantare e ballare il pubblico con una scaletta che ha spaziato dai suoi brani di repertorio alle più recenti hit multiplatino. Un brano dopo l’altro Caramello, A un passo dalla Luna, Ti volevo dedicare, Un bacio all’improvviso.

Ha raccontato dei suoi esordi e del successo avvenuto grazie alla collaborazione con Clementino che dodici anni fa lo ha fatto conoscere al grande pubblico fino al suo ultimo grande successo Non litighiamo più. Il tour iniziato da poco più di un mese da Napoli sta solcando i palchi estivi più importanti ottenendo un grande successo. Prima di salutare il caloroso pubblico con Nu juorno buono ha dato appuntamento al 21 agosto al Teatro dei Ruderi di Diamante per la seconda e ultima tappa calabrese del suo tour. La kermesse a Le Castella prosegue il 16 con Gianni Morandi, il 17 con le Teenage Dream e il 18 con lo spettacolo di Maurizio Casagrande.