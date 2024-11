Che ami tanto l’Italia non è certo una novità, né che sia diventata la sua seconda casa dai tempi in cui, in Beatiful, interpretava il ruolo del bel fusto eternamente conteso tra Brooke e Caroline. Meno ovvio, invece, potrebbe sembrare il fatto che Ridge, all’anagrafe Ronn Moss, abbia scelto la Calabria per dire nuovamente sì.

Per confermare le promesse nuziali dinnanzi alla moglie Devin Devasquez l’attore americano, giunto a fine settembre a Roccella Jonica per una tappa del tour 'Usa meet Italy', ha voluto regalare alla sua dolce metà una cerimonia “quasi a sorpresa”, avvisandola solamente il giorno prima.

«Ho maturato questa idea appena ho saputo di questa data in Calabria perché coincideva con il nostro anniversario - ha raccontato lo sposo al settimanale Oggi a cui sono stati riservati foto e dettagli dell’evento-. Consideriamo ormai l’Italia la nostra seconda casa. Abbiamo passato qui gli ultimi sei mesi e questa coincidenza mi è sembrata perfetta per risposarci». La cerimonia, celebrata in gran segreto lo scorso 28 settembre, è stata intima, pochi amici e tanta commozione, soprattutto nel momento in cui i due coniugi hanno rinnovato le promesse in una location incantevole dominata dal colore preferito della sposa,il lavanda. La cena a base di pesce e i piatti della tradizione italiana accompagnati da vini toscani e pugliesi sono serviti a suggellare ulteriormente un amore destinato a durare a lungo.