E' stata definita una “pubblicazione ibrida” metà guida turistica metà romanzo. Per la realizzazione sono state coinvolte associazioni, professionisti e cittadini

“Kiwi, deliziosa guida di Rosarno / Rosarno Ulteriore”, a cura dell’associazione A di Città e della casa editrice umbra Viaindustriae, sarà presentato sabato 18 febbraio alle 18 all’auditorium comunale di Rosarno (Reggio Calabria).

“Kiwi” è una pubblicazione ibrida, metà guida turistica, metà romanzo collettivo, frutto di un lavoro durato due anni, che ha coinvolto cittadini, associazioni, professionisti di diverse discipline: docenti universitari, giornalisti, storici, registi, artisti, fotografi. Si sono confrontati sui temi: memoria, cittadinanza, identità, partecipazione, integrazione.

Un’indagine che parla di integrazione, lavoro, le sfide riguardanti la coesione. Ne scaturisce un quadro composito e inedito, un racconto corale di una Rosarno possibile e “ulteriore”. La seconda parte del libro è infatti intitolata proprio Rosano Ulteriore e ospita non solo i racconti dei cittadini, ma anche quelli di alcuni viaggiatori che hanno voluto contribuire a questo ritratto della città, attraverso riflessioni dettate dalla loro disciplina di appartenenza (dall'arte urbana alla sociologia, dall'architettura del paesaggio alla danza, e molto altro).

"Kiwi" è contemporaneamente libro di comunità, guida turistica, prodotto artistico e strumento progettuale per una nuova narrazione della città, nel segno di una riattivazione urbana e culturale.

E’ in corso, inoltre, l’allestimento del sito “Kiwi Memo”, in cui verranno raccolti materiali (foto, articoli, video, racconti e poesie, biografie) per costruire un archivio condiviso e “vivente” della città di Rosarno. La raccolta dei documenti inizierà il giorno stesso della presentazione del libro e proseguirà online tramite il portale web e la mail adicittarosarno@gmail.com

