I giochi serviranno per arredare un'area destinata allo svago e al divertimento dei bambini

Il 28 giugno, alle 18.00, il Rotary Vibo Valentia consegnerà all'Associazione "Sacra Famiglia" dei giochi per arredare un'area destinata allo svago e al divertimento dei bambini. "Il Rotary", ha dichiarato il presidente Pierluigi Lo Gatto, "supporta coloro che hanno a cuore il bene della Comunità, come l'associazione Sacra Famiglia rappresentata dall'attivissimo Nazzareno Lo Bianco. Insieme, infatti, coagulando le energie e valutando le necessità, si può incidere maggiormente sulle aree più disagiate, favorendo in particolare coloro che saranno i cittadini del futuro, che hanno diritto a vivere in un ambiente sano e stimolante".



"Un ringraziamento", ha continuato il presidente Lo Gatto, "anche all'assessore comunale Nico Console, che ha da subito compreso lo spirito e la volontà di incidere nella nostra città del Rotary Vibo Valentia".