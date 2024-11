Ospite d’onore della serata Giorgio Damiani, vice presidente e amministratore delegato del gruppo Damiani: «Felicissimi di festeggiare questo importante traguardo a Cosenza»

La griffe d’arte orafa Salvini festeggia i suoi 30 anni di attività scegliendo Cosenza come prima tappa di un tour che la porterà in tutta Italia per presentare la nuova collezione di un 2016 denso di novità e proposte innovative.



A tenere a battesimo una lunga serie di eventi del marchio di casa Damiani è stata la gioielleria Scintille Montesanto che, nella città bruzia, ha ospitato un esclusivo party con i pezzi forti della nuova collezione e la presentazione delle iniziative pensate per celebrare l’importante traguardo raggiunto dal marchio di una delle più importanti maison del lusso del Made in Italy.



Un nuovo logo e una campagna pubblicitaria dedicata a fare da contorno ai gioielli sempre più richiesti e apprezzati per originalità, stile e ricercatezza.



Alla serata presente anche un ospite d’onore, Giorgio Damiani, vice presidente e amministratore delegato del gruppo Damiani: «Felicissimi di festeggiare questo importante traguardo a Cosenza».