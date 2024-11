È prevista per sabato 20 dicembre la cerimonia di chiusura dell’edizione 2014 del Premio ‘Ali sul Mediterraneo’

Si chiuderà sabato 20 dicembre, a San Pietro a Maida, l'edizione 2014 del Premio "Ali sul Mediterraneo" festa del Libro e della Cultura. La manifestazione, organizzata dall’ associazione culturale Aliante Mediterraneo in collaborazione col Sistema bibliotecario lametino, i commercianti e le scuole dell'Unione dei comuni di Monte Contessa (Cortale, Jacurso, Maida, San Pietro a Maida, Curinga), prevede trenta appuntamenti. Location degli eventi sarà l'Auditorium Comunale di San Pietro a Maida che per l'occasione si trasformerà in una piccola "cittadella della cultura" sotto la direzione artistica di Nico Serratore. Quest'anno si inaugurerà la prima casa albergo della zona e si premieranno le eccellenze calabresi nel campo del professionismo, della cultura e della solidarietà.

Queste le categorie in gara: Cultura dell'Umanità, Cultura editoriale, Cultura del territorio, Cultura della Solidarietà, Cultura Musicale, Cultura della Natura, Cultura dell'Artigianato, Cultura dell'Integrazione Sociale, Cultura della Valorizzazione dei prodotti locali, Cultura dell'Innovazione e Salute e premio Miglior scrittore emergente.