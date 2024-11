Consegnata a Eros Ramazzotti la scultura che raffigura la Colonna che sorge a Crotone sul promontorio di Capocolonna

Nella ricca settimana del festival, tra i tanti premi realizzati, il maestro orafo calabrese Michele Affidato ha inoltre creato e consegnato ad Eros Ramazzotti una sua scultura che raffigura la Colonna, unica superstite del tempio dedicato ad Hera Lacinia, che sorge a Crotone sul promontorio di Capocolonna. Con tale opera il maestro orafo ha voluto rendere omaggio all’arte di Eros Ramazzotti. Nel suo intento attraverso la sua opera Michele Affidato ha inteso rappresentare il legame verso la sua terra. “Sono tanti i premi che ho realizzato per vari eventi del Festival – commenta Affidato - e mi piaceva l’idea di poter premiare un grande artista con un’opera che raccontasse la cultura e la storia del mio territorio. Lo scorso anno lo feci consegnando la Colonna al presentatore del Festival Carlo Conti. Il mio impegno è un atto d’amore verso la mia terra, rappresentare una Calabria operosa, produttiva, ricca di storia, cultura e bellezze naturali”. Intanto e’ attesa per questa sera la consegna di una preziosa opera sempre realizzata del maestro orafo Michele Affidato destinata al vincitore della serata cover, che da diverse edizioni è dedicata alla reinterpretazione, da parte dei big in gara, dei più grandi successi della musica nazionale ed internazionale. “Sanremo, la Citta’ dei fiori e della musica”: così Affidato ha inteso rappresentare l’opera creata per la serata speciale del 66° Festival della Canzone Italiana. “L’opera realizzata interamente a mano è composta da una chiave di violino dove è stata inserita una margherita in argento con capolino in oro 18 kt e pavè di diamanti”.

Questo prestigioso incarico si aggiunge alle numerose opere realizzate da Michele Affidato per i principali eventi al Festival di Sanremo: sono suoi i premi con cui nella settimana del Festival, l’Afi (Associazione fonografici italiani) ha premiato tra gli altri, Irene Fornaciari, Enrico Ruggeri, Irama, Cecile, Chiara Dello Iacovo, e tanti altri personaggi del mondo della musica. Suo anche il premio alla carriera per i Pooh, ed il premio “Dietro le quinte” con cui sono stati premiati addetti del settore che contribuiscono al successo del Festival, mentre nell’ambito del premio “Numeri Uno - Città di Sanremo” la Palma d’Argento creata dall’orafo calabrese e’ stata consegnata al produttore Tony Renis arrivato da Los Angeles per ritirare il prestigioso riconoscimento. Anche al vincitore del 66° Festival della Canzone Italiana sarà consegnato sabato sera un premio, sempre realizzato da Affidato, negli studi di Radio Italia dopo la sua proclamazione sul palcoscenico dell’Ariston.