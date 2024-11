Mahmood e Blanco, con la canzone Brividi, sono i vincitori di Sanremo 2022. Al secondo posto Elisa con O forse sei tu, sul terzo gradino del podio Gianni Morandi con Apri tutte le porte.

Massimo Ranieri, con il brano Lettera di là dal mare, ha vinto il Premio della Critica Mia Martini. A lui, 27 voti dei giornalisti accreditati presso la Sala Stampa. Al secondo posto Giovanni Truppi con 15 voti, al terzo Elisa con 7. In totale sono stati espressi 72 voti, 65 dei quali validi.

Gianni Morandi con il brano Apri tutte le porte, che porta la firma anche di Jovanotti e Riccardo Onori, ha vinto il Premio Sala Stampa Lucio Dalla. L'eterno ragazzo ha conquistato il riconoscimento con 12 voti, battendo Elisa (10) e la coppia Mahmood & Blanco (9). I voti ricevuti sono stati 52, tutti validi.

«Devo ringraziare tutti, prima te, Amadeus, Lorenzo Jovanotti che ha scritto un bellissimo brano, i musicisti. È un podio veramente fantastico, siamo tre generazioni: gli anziani, lei (Elisa, ndr) di mezzo e i giovani (Mahmood e Blanco, ndr)» il commento a caldo di Gianni Morandi.

Fabrizio Moro si aggiudica il Premio Sergio Bardotti per il miglior testo (assegnato dalla Commissione Musicale del festival di Sanremo 2022) per il brano 'Sei tu'.

La serata finale di Sanremo 2022 ha preso il via con l'esecuzione dell'Inno Nazionale da parte della Banda della Guardia di Finanza, sul palco dell'Ariston. Al fianco di Amadeus a condurre il Festival Sabrina Ferilli.

Gli ascolti della serata finale

Prima parte (21.22-23.54): 15 milioni 660 mila spettatori, con uno share del 62.1 per cento. Seconda parte (23.58–1.48): 10 milioni 153 mila spettatori, con uno share del 72.1 per cento. Proclamazione vincitore: (1.49-1.56): 6 milioni 422 mila, con uno share del 73.4 per cento. Ascolto complessivo: (21.22–25.48): 13 milioni 380 mila spettatori con uno share del per cento.