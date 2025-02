Tutto pronto per l’edizione numero 75 del Festival di Sanremo. Nella serata inaugurale saranno chiamati a cantare tutti e 29 gli artisti in gara, con i bookmaker che vedono ancora un duello “generazionale” tra Giorgia e Olly, entrambi in testa su Planetwin365 a 4,25, seguiti da Achille Lauro, sempre più vicino -secondo gli esperti Goldbet - a 5,50. Alle loro spalle Irama e Simone Cristicchi, entrambi a 8 volte la posta.

Proprio il vincitore di Sanremo 2007, insieme a Brunori Sas, potrebbe essere la grande sorpresa della prima serata, in cui sarà la Sala Stampa a decretare i primi cinque posti, che verranno svelati alla fine della diretta da Carlo Conti, non in ordine di classifica. Per i betting analyst di Snai scontata la presenza Brunori Sas nella top-5, offerto a 1,15, stessa quota di Giorgia, seguito proprio da Cristicchi a 1,25, con Achille Lauro, dato a 1,40, davanti a Olly proposto a 1,65. Anche gli scommettitori di Snai puntano sul duo Cristicchi-Brunori Sas, che raccolgono il 75% totale delle preferenze: un italiano su due ha scelto Cristicchi, uno su quattro Brunori Sas, con gli altri 27 cantanti in gara a spartirsi il restante 25%.