La Calabria avrà un suo rappresentante al prossimo festival della canzone italiana. Brunori Sas, infatti, debutterà come concorrente al Festival di Sanremo 2025, segnando una svolta significativa nella sua carriera artistica. Dopo anni di successi nel panorama della musica italiana, il cantautore cosentino, noto per la sua profondità poetica e la capacità di raccontare la realtà con ironia e sentimento, approda per la prima volta sul prestigioso palco dell’Ariston.

La sua partecipazione arricchisce ulteriormente il cast della 75ª edizione, (11-15 febbraio 2025) condotta da Carlo Conti, promettendo di portare un tocco di originalità e intensità emotiva alla kermesse, per la prima volta dopo quattro anni “orfana” di Amadeus.

