Durante la conferenza stampa generale di mezzogiorno ad un certo punto è spuntato Damiano David, super-ospite di stasera. Un passaggio in sala stampa breve, essendo impegnato durante le prove che in questo momento – mentre andiamo online – sono in corso, visto che si annuncia una performance di grande vitalità. Che conterrà, ad un certo punto, anche un omaggio a Lucio Dalla, con la complicità di un ospite italiano che è stato annunciato come “grandissimo”. «Per me Dalla è uno degli artisti italiani più importanti, è una grande emozione poterlo omaggiare, non vi svelo il brano per mantenere l’effetto sorpresa al meglio». Appuntamento quindi a stasera.

Chi è e il suo successo

Damiano David ha scalato tutte le classifiche e superato tutti i record della musica italiana degli ultimi anni. Dalla sua versione “rockettara” a quella da divo anni settanta, il cantante romano è famoso in tutto il mondo. Ora la sua casa è a Los Angeles, ma il suo cuore è in Italia, dove questa sera tornerà come super ospite della seconda serata del Festival di Sanremo 2025. Questa volta affronterà il palco da solo.

Un nuovo David

Abbiamo provato a chiedergli come si senta in questa versione 2. 0. La sua risposta è che non va inteso come un addio alla band ma piuttosto un modo per esprimere una parte più personale di sé. A distanza di tre anni, Damiano torna a Sanremo con il suo primo progetto da solista, con la capacità di gestire meglio le sue sensazioni e la sua capacità autorale.

In conferenza stampa stamattina era accanto a Cristiano Malgioglio che, visibilmente contento della vicinanza… ha detto che all’Eurofestival – quando vinsero i Maneskin – lui si mise in mutande. E, manco a dirlo sarebbe pronto a rifarlo anche oggi…

Reclamando la propria identità

«Come cantante della band sono sempre stato chiamato Damiano dei Maneskin» ha spiegato a proposito della scelta d’utilizzare nome e cognome nella sua nuova avventura solista.

«Ho iniziato a sentire come se il mio cognome, quello di famiglia, fosse stato rubato, e questo è un modo, per me, di reclamarlo».

Annunciato il tour mondiale

Sono già moltissime le soddisfazioni raccolte, con il successo di Silverslines e di Born With a Broken Heart. Hit che lo accompagneranno, nel 2025, nel tour mondiale, con più di trenta date annunciate tra Europa, Australia, Stati Uniti e Asia. Due gli appuntamenti previsti in Italia, il 7 ottobre a Milano e l’11 ottobre a Roma.