La cantante non teme di mettersi in gioco: sarà la terza donna italiana a esibirsi a San Siro. Senza filtri, parla del rapporto con il corpo, della sua infanzia difficile e della relazione con Andrea Iannone. «Non temo le sfide. Mi piace raccontare chi sono, senza maschere»

Già nota per le sue posizioni progressiste, si è definita "una donna di sinistra" e ha più volte criticato apertamente il governo Meloni. La sua affermazione, forte e priva di ambiguità, ha rapidamente fatto il giro del web, diventando virale e dividendo l'opinione pubblica.

Nella sala stampa del Festival di Sanremo, Elodie si presenta sicura, carismatica e senza filtri. Un’artista cresciuta molto rispetto ai suoi esordi, quando era solo “la ragazza coi capelli rosa” di Amici, piena di fragilità e insicurezze. Oggi è un’icona della Generazione Z, una delle cantanti più amate in Italia, pronta a salire su uno dei palcoscenici più prestigiosi: San Siro. «È stato un azzardo pensare a un tour negli stadi, ma a me le sfide piacciono. È una grande opportunità per raccontare uno show imponente», ha raccontato in conferenza stampa.

Elodie viene da un 2024 pieno di successi in diversi campi artistici: oltre ad avere collaborato con artisti come Tiziano Ferro, Ernia e Gigi D’Alessio, Elodie ha anche posato per il calendario Pirelli. Rispondendo ad una domanda, Elodie ha voluto sottolineare come lei si reputi un'interprete canora dell'amore, argomento che la coinvolge totalmente e nel quale sente di poter dare un apporto distintivo.

Dopo una frequentazione nata tra i banchi di Amici con il collega Lele Esposito, Elodie nel 2019 si lega sentimentalmente al rapper italiano Marracash, al secolo Fabio Bartolo Rizzo, fino all’estate del 2021. Una relazione lunga due anni, terminata con l’uscita dell’album del rapper Noi, Loro, Gli Altri: «Ci siamo lasciati durante la lavorazione del disco, nel video di Crazy Love (il singolo di Marracash, ndr) mettiamo in scena la fine nostro rapporto e ci uccidiamo a vicenda», aveva detto Marracash sulla fine della relazione. L’anno successivo la cantante ha una breve relazione con l'ex modello Davide Rossi, mentre dall'autunno del 2022 è legata sentimentalmente ad Andrea Iannone, pilota di Moto GP.

Ma per quanto riguarda la velocità, non sembrano andare così d’accordo: «Litighiamo. E il motivo è che io odio la velocità, non guido – ha confessato Elodie - non ho nemmeno la patente. Lo accompagno spesso alle corse e provo tanta ansia. Ma è molto sexy guardarlo, lo ammetto». Elodie ha ammesso anche di non aver trascorso un'infanzia facile. La mamma, Claudia Marthe, si è separata dal padre quando Elodie aveva appena compiuto otto anni e ha cresciuto da sola i suoi figli, di mestiere faceva la cubista. L'artista ha ricordato il periodo in cui la mamma ha lottato contro la tossicodipendenza. «Io l'ho capito dopo un po' ma non ho reagito arrabbiandomi, anche se poi ho avuto dentro di me tanta rabbia per parecchio tempo».

Circa l’espressione della libertà e della sensualità ha detto: «Mi piaccio. Il corpo mi aiuta a raccontare qualcosa di me. Non penso che avere una sessualità sia peccato, non sono cattolica, battezzata, voglio restare lontana da questo modo di pensare». Ammettendo di non fare grandi sforzi per mantenere il fisico statuario: «Faccio stretching, pesetti e uso una tuta ems che stimola i miei muscoli». E sulle regole a tavola ha detto: «Il mio fidanzato (Andrea Iannone, ndr) mi controlla, non posso mangiare molti zuccheri, perché fanno male. Ma io voglio godere dei piaceri della vita. Quando devo mettermi sotto e seguire le regole, lo faccio. Per il resto, ozio e mi rilasso, tendenzialmente sono pigra».

Sul brano in gara ci tiene a precisare: «Alle 7 del mattino ci si dimentica delle persone e la canzone parla di chi vorremmo scordare dopo una serata passata a ballare». Non le interessa la gara ma piuttosto la risposta del pubblico: «Desidero che la canzone venga amata, a prescindere dalla classifica».