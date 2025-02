La 75ª edizione del Festival di Sanremo 2025 si conclude oggi, sabato 15 febbraio, con la serata finale in diretta su Rai 1 a partire dalle 20:45. Un evento attesissimo che decreterà il vincitore del festival, un artista che ritroveremo l'Italia all'Eurovision Song Contest 2025.

Sanremo 2025: la finale in diretta

C'è grande attesa per le esibizioni dei 29 artisti in gara, pronti a sfidarsi per la vittoria finale. Sia nella città di Sanremo, strapiena di gente e alberghi e ristoranti pieni in ogni ordine di posti... che nel pubblico a casa, che ieri ha "benedetto" la serata dedicata alle cover con numeri oltre ogni più rosea aspettativa: quasi 14 milioni di telespettatori e uno share di 70,8, record assoluto da quando esiste l'auditel. La conduzione della serata è affidata naturalmente a Carlo Conti, affiancato da Alessia Marcuzzi e Alessandro Cattelan. Durante lo show Antonello Venditti riceverà un prestigioso premio alla carriera, mentre Mahmood presenterà in anteprima il suo nuovo singolo.

La scaletta ufficiale

Ecco i cantanti che ascolteremo stasera, in ordine di uscita, con i relativi orari di apparizione (salvo sforamenti di orario):



1 Francesca Michielin - Fango in paradiso (20.54)

2 Willie Peyote - Grazie ma no grazie (21.01)

3 Marcella Bella - Pelle diamante (21.09)

4 Bresh - La tana del granchio (21.14)

5 Modà - Non ti dimentico (21.25)

6 Rose Villain - Fuorilegge (21.31)

7 Tony Effe - Damme 'na mano (21.37)

8 Clara - Febbre (21.42)

9 Serena Brancale - Anema e core (21.53)

10 Brunori Sas - L'albero delle noci (21.58)

11 Francesco Gabbani- Viva la vita (22.07)

12 Noemi - Se t'innamori muori (22.13)

13 Rocco Hunt - Mille vote ancora (22.19)

14 The Kolors - Tu con chi fai l'amore (22.34)

15 Olly - Balorda nostalgia (22.40)

16 Achille Lauro - Incoscienti giovani (23.07)

17 Coma_Cose - Cuoricini (23.14)

18 Giorgia - La cura per me (23.19)

19 Simone Cristicchi - Quando sarai piccola (23.40)

20 Elodie - Dimenticarsi alle 7 (23.49)

21 Lucio Corsi - Volevo essere un duro (23.59)

22 Irama - Lentamente (00.06)

23 Fedez - Battito (00.16)

24 Shablo feat Guè, Joshua e Tormento - La mia parola (00.29)

25 Joan Thiele - Eco (00.36)

26 Massimo Ranieri - Tra le mani un cuore (00.42)

27 Gaia - Chiamo io chiami tu (00.53)

28 Rkomi - Il ritmo delle cose (00.59)

29 Sarah Toscano - Amarcord (01.04)



Alessandro Cattelan stamattina in conferenza stampa è tornato sulle polemiche nate dopo il Dopofestival, in particolare sul riferimento a Roccaraso durante Montagne Verdi. «Lo rifarei, era una battuta legata all'attualità», ha dichiarato il conduttore, sottolineando il suo forte legame con Napoli e citando il comico e conduttore inglese Ricky Gervais: «Spesso si confonde il soggetto di una battuta con il bersaglio».

Sanremo e la questione dei marchi

Marcello Ciannamea, direttore Intrattenimento Prime Time Rai, ha chiarito la questione della visibilità dei marchi all'Ariston, dopo il caso della collana di Tony Effe: «I marchi visibili non sono ammessi. Se un oggetto è immediatamente riconoscibile, chiediamo all'artista di non indossarlo».

Carlo Conti: nessuna pressione per il Festival

Il conduttore e direttore artistico ha ribadito di aver lavorato sempre in totale libertà: «Ho cercato di fare un festival basato sulla canzone, senza pressioni. Eventuali incidenti si risolvono con professionalità, come hanno sempre fatto i miei predecessori».

Boom di ascolti per Sanremo 2025

I dati Auditel confermano il successo del Festival, superando superando la finale dello scorso anno. Grande riscontro anche sui social, con 84 milioni di video views (+52% rispetto al 2024) e oltre 303 milioni di interazioni totali.

Quote e pronostici: chi vincerà Sanremo 2025?

Secondo gli esperti Sisal, la sfida per la vittoria si gioca tra Giorgia e Olly, entrambi quotati a 3,25. Simone Cristicchi è in corsa per il Premio della Critica, mentre Lucio Corsi potrebbe aggiudicarsi il premio della Sala Stampa, conteso con la canzone di Brunori Sas. Attenzione anche a Fedez, in forte crescita tra i favoriti.

Ospiti e momenti clou della serata

Bianca Balti tornerà sul palco per la consegna dei premi, mentre Tedua si esibirà dal Suzuki Stage in Piazza Colombo. Il sindaco di Sanremo Alessandro Mager si dice entusiasta: «Quest'anno il festival è stato vissuto dall'intera città».

Appuntamento per la diretta della serata su Rai 1 e in streaming su RaiPlay. Non faremo le ore piccolissime: da scaletta la proclamazione del vincitore è prevista tra l'1:30 e l'1:40.