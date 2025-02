La quarta serata del Festival di Sanremo 2025 va in onda questa sera, venerdì 14 febbraio, su Rai 1. Il programma prevede l’esibizione di tutti e 29 i cantanti in gara, protagonisti delle cover di celebri brani italiani e internazionali. Alcuni duetteranno tra loro, altri porteranno sul palco ospiti speciali.

La serata avrà inizio intorno alle 20.40, subito dopo PrimaFestival, e si concluderà attorno all’1.30, quando sarà proclamato il vincitore della serata delle cover.

Sanremo 2025, la scaletta dei duetti e delle cover

1) Rose Villain con Chiello – Fiori rosa, fiori di pesco (Lucio Battisti)

2) Modà con Francesco Renga – Angelo (Francesco Renga)

3) Clara con Il Volo – The Sound of silence (Simon & Garfunkel)

4) Tony Effe con Noemi – Tutto il resto è noia (Franco Califano);

5) Francesca Michielin con Rkomi – La nuova stella di Broadway (Cesare Cremonini)

6) Lucio Corsi con Topo Gigio – Nel blu dipinto di blu (Domenico Modugno)

7) Serena Brancale con Alessandra Amoroso – If I ain’t got you (Alicia Keys)

8) Irama con Arisa – Say something (Christina Aguilera)

9) Gaia con Toquinho – La voglia, la pazzia (Ornella Vanoni)

10) The Kolors con Sal Da Vinci – Rossetto e caffè (Sal Da Vinci)

11) Marcella Bella con i Twin Violins – I gemelli Lucia – L’emozione non ha voce (Adriano Celentano e scritta, tra gli altri, dal fratello Gianni)

12) Rocco Hunt con Clementino – Yes I know my way (Pino Daniele)

13) Francesco Gabbani con Tricarico – Io sono Francesco (Tricarico)

14) Giorgia e Annalisa – Skyfall (Adele)

15) Simone Cristicchi con Amara – La cura (Franco Battiato)

16) Sarah Toscano con gli Ofenbach – Overdrive

17) Coma_Cose con Johnson Righeira – L’estate sta finendo (Righeira, per i 40 anni del brano)

18) Joan Thiele con Frah Quintale – Che cosa c’è (Gino Paoli)

19) Olly con Goran Bregovic e la Wedding & Funeral Band – Il pescatore (Fabrizio De André)

20) Achille Lauro ed Elodie – Tributo a Roma (Rino Gaetano);

21) Massimo Ranieri con I Neri per Caso – Quando (Pino Daniele)

22) Willie Peyote con Federico Zampaglione e Ditonellapiaga – Un tempo piccolo (Franco Califano)

23) Brunori SAS con Dimartino e Riccardo Sinigallia – L’anno che verrà (Lucio Dalla)

24) Fedez con Marco Masini – Bella stronza (Marco Masini)

25) Bresh con Cristiano De André – Crêuza de mä (Fabrizio De André)

26) Shablo con Neffa – Amor de mi vida (Sottotono) e Aspettando il sole (Neffa)

Sanremo 2025, co-conduttori e ospiti della quarta serata

Accanto a Carlo Conti, padrone di casa, troveremo due co-conduttori d’eccezione: Mahmood, vincitore del Festival nel 2019 con Soldi e nel 2022 con Brividi in coppia con Blanco, e Geppi Cucciari, regina della comicità.

Gli ospiti della serata saranno Benji & Fede, protagonisti di un’esibizione sul Suzuki Stage di piazza Colombo.

Sanremo 2025, come si vota

La votazione della quarta serata prevede l’intervento di tre giurie:

1) Televoto (34% del totale)

2) Giuria della sala stampa, tv e web (33%)

3) Giuria delle radio (33%)

Alla fine della serata sarà stilata una classifica dei duetti e delle cover, ma questa non influenzerà la classifica generale delle altre serate.

Sanremo 2025, a che ora finisce la quarta serata

La serata dovrebbe concludersi intorno all’1.30, seguita dall’ultimo appuntamento con il DopoFestival, condotto da Alessandro Cattelan, affiancato da Selvaggia Lucarelli e Anna Dello Russo.