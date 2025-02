Sanremo 2025 non è Sanremo senza qualche stoccata ben piazzata. E questa volta a parlare è Al Bano, che dopo aver elogiato il duetto mozzafiato di Serena Brancale e Alessandra Amoroso sul palco dell’Ariston, ha svelato un retroscena inaspettato: «Mi hanno chiamato per i duetti, ma mi sono rifiutato».

Il cantante di Cellino San Marco non ha lesinato complimenti per le sue conterranee pugliesi: «Hanno fatto un duetto da brividi, di una bravura pazzesca. Puglia docet», ha dichiarato, riferendosi all’esibizione sulle note di If I Ain’t Got You di Alicia Keys.

Poi, il tono si è fatto più tagliente quando ha raccontato del mancato coinvolgimento nei duetti: «Io mi sono rifiutato di fare i duetti, e non per arroganza. Il mio progetto era un altro. Prima mi hanno appoggiato, poi è arrivato il no. Benvenga il no».

Un messaggio chiaro e diretto agli organizzatori del Festival, condito da un sorriso sardonico: «Vuol dire che non era destino», ha concluso Al Bano, lasciando intendere che il suo rifiuto non sia stato privo di qualche nota polemica.

Parole che, come spesso accade con Al Bano, arrivano dritte e senza filtri, accendendo un nuovo capitolo di curiosità attorno ai retroscena del Festival.