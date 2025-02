Chi ha trionfato nella serata Cover del Festival di Sanremo 2025? Ad aggiudicarsi la serata, in cui i 29 artisti in gara al Festival hanno interpretato da soli o con ospiti brani a loro scelta, è stata Giorgia che con Annalisa ha cantato Skyfall di Adele. Un brano di grande atmosfera, reso celebre dal suo inserimento nella colonna sonora del film omonimo, della serie James Bond. L'interpretazione delle due artiste è risultata impeccabile, due voci che si fondevano perfettamente, in un passaggio reciproco di frasi musicali, impreziosito da preziosità tecniche di pregevolissima fattura.

La classifica della serata:

1. Giorgia con Annalisa, vincitrici

2. Lucio Corsi con Topo Gigio

3. Fedez con Marco Masini

4. Olly con Goran Bregovic and The Wedding e Funeral band

5. Brunori Sas con DiMartino e Sinigallia

6. Irama con Arisa

7. Rocco Hunt con Clementino

8. Elodie con Achille Lauro

9. Clara con Il Volo

10. The Kolors con Sal Da Vinci

Standing ovation

L'esibizione di Giorgia e Annalisa è stata impeccabile. Le due cantanti – la prima vestita di bianco con i capelli raccolti in una coda lunga e la seconda con la chioma rossa sciolta e un completo nero – al termine della loro esibizione si sono abbracciate, con Carlo Conti che le ha omaggiate con due boquet di fiori colorati. Annalisa li ha alzati in direzione del pubblico e ha detto: «È un onore essere qui, signori e signori Giorgia». La cantante in gara con “La cura” per me ha rivolto un sorriso alla collega e le due si sono godute il lunghissimo applauso del pubblico in piedi.

Sui social

Giorgia, prima dell'esibizione, aveva postato sul proprio profilo Instagram una foto insieme ad Annalisa con una didascalia a commento: «Fateci sapere se siete pronti per stasera». Nei commenti comparsi sotto al contenuto social, qualcuno ha scritto: «Dovrò far aggiustare i vetri della casa».

Il sistema di voto

Queste le prime dieci posizioni della serata più divertente: quella delle cover e dei duetti. A esprimere il voto sono stati il Televoto, la Giuria della Sala Stampa, Tv e Web e la Giuria delle Radio. Il peso percentuale dei tre sistemi è stato del 34% per il Televoto, del 33% per la Giuria della Sala Stampa, Tv e Web e del 33% per Giuria delle Radio. Al termine del voto è stata stilata la classifica e il Big al primo posto proclamato vincitore della serata Cover. Va ricordato che questo voto e questa classifica non vale per la classifica finale.