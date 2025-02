Il cantautore toscano conquista il pubblico con Nel blu dipinto di blu, ma al termine dell’esibizione Carlo Conti lo ignora. Nessun saluto, niente applauso finale. Un siparietto amaro per l’artista

Lucio Corsi ha letteralmente incantato Sanremo nella serata dedicata ai duetti e alle cover, accompagnato da un compagno di scena d’eccezione: Topo Gigio. La loro interpretazione di Nel blu dipinto di blu ha mandato in delirio il pubblico dell’Ariston e i social, piazzandosi al secondo posto nella classifica della serata.

Un’esibizione applauditissima, ma segnata da un momento imbarazzante che ha sollevato non poche polemiche. Al termine della performance, Carlo Conti è salito sul palco per consegnare i fiori… solo a Topo Gigio. Lucio Corsi? Ignorato. Conti ha voltato le spalle all’artista maremmano, dando vita a un siparietto con Topo Gigio e lasciando Corsi visibilmente spaesato.

Topo Gigio non ha perso occasione per stuzzicare il conduttore: «Per fortuna mi ci ha portato Lucio Corsi a Sanremo, visto che ai tempi dello Zecchino d’Oro non mi volevi!». Una stoccata leggera, ma che ha acceso ulteriormente i riflettori sulla gaffe di Conti.

Come se non bastasse, subito dopo è arrivato Mahmood, co-conduttore della serata insieme a Geppi Cucciari, che ha rincarato la dose. Anche lui ha snobbato Lucio Corsi, preferendo scattare un selfie con Topo Gigio, mentre Corsi assisteva alla scena incredulo.

L’atteggiamento di Conti e Mahmood non è passato inosservato, e sui social si è scatenata una vera e propria rivolta. «Trattamento vergognoso», «Lucio Corsi meritava più rispetto», «Non si può ignorare un artista in questo modo» sono solo alcuni dei commenti più frequenti.

Terminato il siparietto, Carlo Conti ha chiuso rapidamente la pratica Lucio Corsi, senza salutarlo né tributargli l’applauso che tradizionalmente spetta a tutti gli artisti. Corsi ha salutato il pubblico con un inchino ed è uscito di scena, lasciando l’Ariston in silenzio.

Un episodio che rischia di offuscare l’emozionante esibizione di Corsi e Topo Gigio, ma che sicuramente non sarà dimenticato presto dal pubblico e dai fan.