Dal red carpet ai baci sul palco, tanti vip hanno scelto la cornice dell’Ariston per celebrare il giorno degli innamorati. Damiano David e Dove Cameron, Coma_Cose, Bianca Guaccero e Giovanni Pernice: ecco tutte le coppie protagoniste di questa edizione tra romanticismo e spettacolo

Quest’anno San Valentino si è intrecciato con il Festival di Sanremo, regalando una serata speciale dedicata non solo alla musica, ma anche all’amore. Se il palco dell’Ariston ha ospitato le cover e i duetti, nelle poltrone del teatro e sul red carpet sono state le coppie vip a rubare la scena. Tra baci, dichiarazioni romantiche e momenti memorabili, ecco una carrellata delle coppie più belle di questo Sanremo 2025.

Coma_Cose: l’amore che conquista il palco

Non possiamo che partire dai Coma_Cose, la coppia che ha scelto di condividere non solo la vita ma anche il palco. Fausto Lama e California, alias Fausto Zanardelli e Francesca Mesiano, si sono sposati il 3 ottobre 2024 a Milano. Quest’anno tornano all’Ariston per la terza volta con Cuoricini, dopo aver cantato il loro amore con Fiamme negli occhi nel 2021 e L’addio nel 2023.

Damiano David e Dove Cameron: super ospiti e romanticismo

Il frontman dei Måneskin, Damiano David, è stato il super ospite della seconda serata del Festival. In platea, a fare il tifo per lui, la fidanzata Dove Cameron, modella e attrice, seduta accanto al fratello del cantante. I due stanno insieme da poco più di un anno. «Sanremo, dove le magie accadono», ha scritto Damiano su Instagram, postando alcune foto della serata.

Bianca Guaccero e Giovanni Pernice: amore sul red carpet

Tra le coppie più romantiche di questo Festival c’è Bianca Guaccero, conduttrice del PrimaFestival, e Giovanni Pernice, ballerino palermitano. I due hanno regalato un bacio sul red carpet del Vanity Fair Party. «Mi hai ricordato che l’amore è una cosa semplice», ha scritto Guaccero su Instagram.

Selvaggia Lucarelli e Lorenzo Biagiarelli

Presenza fissa del DopoFestival, Selvaggia Lucarelli ha condiviso il Festival con il compagno Lorenzo Biagiarelli. Insieme da otto anni, la coppia si è goduta il clima sanremese tra musica e passeggiate romantiche.

Alessandro Cattelan e Ludovica Sauer

Anche Alessandro Cattelan, conduttore del DopoFestival, ha potuto contare sul supporto della moglie Ludovica Sauer. La coppia, che ha due figlie, Nina e Olivia, si è conosciuta nel 2008 durante una partita dell’Inter a San Siro e da allora non si è più lasciata.

Elettra Lamborghini e Afrojack

Tra le protagoniste della terza serata del Festival c’è stata Elettra Lamborghini, co-conduttrice insieme a Carlo Conti. In platea, ad applaudirla, il marito Afrojack, che Elettra ha presentato a Carlo Conti con una frase memorabile: «Vieni Carlo che te lo presento!».

Tony Effe e Giulia De Lellis: presto un matrimonio?

Tra le coppie più chiacchierate del Festival ci sono Tony Effe e Giulia De Lellis. Insieme dall’estate scorsa, i due sembrano più affiatati che mai. Alcuni rumors parlano già di una proposta di matrimonio imminente.

Rose Villain e Sixpm: un San Valentino speciale

Rose Villain è in gara con Fuorilegge, ma a Sanremo c’è anche suo marito, il produttore Sixpm. Per San Valentino, Andrea Ferrara, questo il vero nome di Sixpm, ha dedicato alla moglie una dolce storia su Instagram.

Simone Cristicchi e Amara: amore in musica

Simone Cristicchi e Amara (nome d’arte di Erika Mineo) formano una coppia solida dal 2019. Durante la serata delle cover, hanno emozionato il pubblico cantando insieme La cura di Franco Battiato.

Katia Follesa e Simon Le Bon: il bacio a sorpresa

Non sono una coppia nella vita, ma hanno regalato uno dei momenti più divertenti del Festival. Katia Follesa, co-conduttrice della terza serata, ha raggiunto Simon Le Bon sul palco in abito da sposa e ha strappato al frontman dei Duran Duran un bacio sulle labbra. «Mi sono quasi limonata Simon Le Bon», ha esultato Katia.